Обслуживание и ремонт автомобилей марки Volkswagen

Исправность транспортного средства зависит от большого количества факторов и условий обслуживания. Своевременное устранение появившихся неполадок – это большой плюс для транспорта, но некоторые неполадки можно предупреждать, воспользовавшись услугами профессионалов. Они знают, на что обратить внимание, предупреждая поломку, каким образом обслужить авто с гарантией качества и какие запчасти использовать.

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Рекомендация завода едина – обслуживание каждые 15 тысяч километров пробега или раз в год. При сложных условиях эксплуатации транспорта этот показатель уменьшается в два раза. Кроме того нужны качественные запчасти на фольксваген, а не сомнительные заменители. Они не будут работать на 100%, и выполнять поставленные задачи.

Виды работ при обслуживании

Точный перечень работ определяется исключительно заводом-изготовителем в зависимости от порядочного номера технического обслуживания:

1. ТО1 . Проводится спустя 15 тыс. пробега с заменой моторного масла, фильтров и даже пробки масляного поддона;

2. ТО2 . Через 30 тыс. заменяется тормозная жидкость, воздушный фильтр, приводной ремень навесных агрегатов в зависимости от степени его износа;

3. ТО3 . Кроме основных работ на 45 тыс. пробега проверяется эффективность тормозной системы, качество работы двигателя и состояния лакокрасочного покрытия;

4. ТО4 . Проверяется состояние ГРМ, а при необходимости осуществляется его замена. Пробег должен составить 60 тыс. километров.

В обязательном порядке проверяется работа рулевого управления, вакуумный усилитель, АКБ, состояние подвески и КПП, топливные трубки и многое другое. При обнаружении износа необходимо внимательно осмотреть агрегат и технический узел. Возможно, лучше всего заменить изношенный элемент, и не ждать его поломки.

Запчасти по VIN-коду

Правильно выбирать детали для обслуживания и ремонта – это половина успеха. Лучше всего использовать VIN-код автомобиля, чтобы на 100% правильно выбрать детали под конкретную марку, модель и модификацию автомобиля. В каталоге заранее указывается код, после чего подбирается необходимый раздел с запчастями.

Дополнительную помощь в подборе запчастей предложит команда специалистов из интернет-магазина "Japan Cars", где есть огромное количество предложений для автомобилей Volkswagen. Осуществляется доставка в регионы Украины, а оплата доступна как наличными, так и с помощью банковской карты.