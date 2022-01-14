Обслуговування та ремонт автомобілів марки Volkswagen

Справність транспортного засобу залежить від великої кількості факторів та умов обслуговування. Своєчасне усунення неполадок – це великий плюс для транспорту, але деякі неполадки можна попереджати, скориставшись послугами професіоналів. Вони знають, на що звернути увагу, попереджаючи несправності, як обслужити авто з гарантією якості і які запчастини використовувати.

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Рекомендація заводу єдина — обслуговування кожні 15 тисяч кілометрів пробігу або щорічно. За складних умов експлуатації транспорту цей показник зменшується вдвічі. Крім того, потрібні якісні запчастини на фольксваген, а не сумнівні замінники. Вони не працюватимуть на 100% і не виконуватимуть поставлених завдань.

Види робіт під час обслуговування

Точний перелік робіт визначається винятково заводом-виробником, залежно від порядкового номера технічного обслуговування:

1. ТО1 . Проводиться через 15 тис. пробігу із заміною моторного масла, фільтрів і навіть корку масляного піддону;

2. ТО2 . Через 30 тис. замінюється гальмівна рідина, повітряний фільтр, приводний ремінь навісних агрегатів залежно від ступеня його зношування;

3. ТО3 . Крім основних робіт, на 45 тис. пробігу перевіряється ефективність гальмівної системи, якість роботи двигуна та стану лакофарбового покриття;

4. ТО4 . Перевіряється стан ГРМ, а за необхідності здійснюється його заміна. Пробіг має становити 60 тис. кілометрів.

В обов'язковому порядку перевіряється робота кермового управління, вакуумний підсилювач, АКБ, стан підвіски та КПП, паливні трубки та багато іншого. При виявленні зношування необхідно уважно оглянути агрегат та технічний вузол. Можливо, краще замінити зношений елемент і не чекати його злому.

Запчастини за VIN-кодом

Правильно вибирати деталі для обслуговування та ремонту – це половина успіху. Найкраще використовувати VIN-код автомобіля, щоб на 100% правильно вибрати деталі під конкретну марку, модель та модифікацію автомобіля. У каталозі наперед вказується код, після чого підбирається необхідний розділ із запчастинами.

Додаткову допомогу в підборі запчастин запропонує команда фахівців з інтернет-магазину "Japan Cars", де є безліч пропозицій для автомобілів Volkswagen. Здійснюється доставка до регіонів України, а оплата доступна як готівкою, так і за допомогою банківської картки.