Не поделили мороженое: BMW обвинили в дискриминации из-за курьезного инцидента

В BMW извинились перед посетителями Автосалона в Шанхае. По их словам, поведение временных работников было неприемлемым.

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В Китае обвинили компанию BMW в дискриминации из-за инцидента с мороженым на Автосалоне в Шанхае. Об этом рассказали на сайте Automotive News Europe.

Во время Автосалона в Шанхае возле стенда BMW MINI посетителям раздавали мороженое. Местные гости мероприятия заметили, что десерт в первую очередь выдавали иностранцам.

В китайской социальной сети Weibo тема "BMW Mini" стала второй по популярности. Пользователи активно делились этой историей в соцсети.

Многие китайские гости Автосалона в Шанхае заявили, что разочарованы поведением сотрудников BMW. Компания уже извинилась перед ними.

На одном видео двое сотрудники BMW сказали местным посетителям стенда MINI, что бесплатное мороженое закончилось, а через несколько секунд они предложили десерт западному посетителю. Из-за этого китайские гости почувствовали себя обделенными.

В BMW отметили, что это были не постоянные сотрудники, а временные работники. Их наняли незадолго до мероприятия.

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Также представители немецкого бренда отметили, что рынок Китая остается очень важным для них. Именно поэтому для КНР выпускают эксклюзивные версии автомобилей BMW и MINI, которые недоступны в других странах.

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