Проколы больше не страшны: Michelin протестировали инновационные безвоздушные шины (видео)

Технология Uptis предлагает множество преимуществ для автомобилистов. К Michelin даже обращались европейские полицейские, которые хотят установить такие шины на свои автомобили.

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Французская компания Michelin продемонстрировала возможности своих инновационных безвоздушных шин Uptis. Об этом рассказали на сайте The Drive.

Технология Uptis предлагает множество преимуществ для автомобилистов, включая защиту от проколов. Разработка шин началась еще два десятилетия назад.

Недавно Michelin протестировали Uptis на скорости 209 км/ч. Испытание прошло успешно и шины доказали свое превосходство.

К Michelin даже обращались европейские полицейские, которые хотят установить такие шины на свои автомобили. Они отметили, что преступники часто прокалывают шины на полицейских машинах, что позволяет им с легкостью уйти от погони.

Шины Uptis планировали выпустить на рынок в 2024 году, исходя из заявления компании в 2014 году. Тем не менее представители Michelin теперь не сообщают их дату выхода.

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Эксперты рассказали, чем опасен прокол шины и как этого избежать

Ожидается, что инновационные шины будут доступны для многих легковых автомобилей разных классов. Пока неизвестно, во сколько обойдется один комплект.

Ранее Фокус писал, что блогеры поочередно установили на родстер Mazda MX-5 старинные 100-летние колеса, а затем инновационные безвоздушные шины Michelin.