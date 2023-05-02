Знакомый незнакомец: в Италии показали бюджетный рамный пикап за 24 600 евро (фото)

Новый DR PK8 оснащен 2,0-литровым 136-сильным турбодизелем, а его грузоподъемность составляет 830 кг. Рамный пикап довольно богато оснащен.

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Итальянская компания DR Automobiles презентовала свою новую модель – рамный пикап PK8. Авто поступает в продажу на европейском рынке. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Пикап стоит от 24 600 евро Фото: Motor.es

Новый DR PK8 выглядит знакомо, ведь в его основе лежит китайский пикап JAC T8, представленный на украинском рынке. Компания DR Automobiles собирает ряд моделей китайских брендов для европы.

От JAC T8 его итальянский собрат отличается только дизайном передней части с огромной решеткой радиатора. Четырехдверное авто длиной 5,3 м имеет грузоподъемность 830 кг и может буксировать двухтонный прицеп.

На центральной панели установлен большой сенсорный дисплей Фото: Motor.es

Поначалу в продажу поступит топовая версия модели за 32 900 евро. Она получила кожаный салон, цифровую панель приборов и большой 10,4-дюймовый тачскрин портретного формата. Также предусмотрены бесключевой доступ, люк, климат-контроль, круиз-контроль и подогрев сидений. Летом появится базовый вариант за 24 600 евро.

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Все DR PK8 будут оснащены 2,0-литровым 136-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 150 км/ч, а средний расход топлива 11 л/100 км. Полный привод дополнен понижающей передачей.

В основе модели лежит китайский JAC T8 Фото: Motor.es

Примечательно, что в Китае этот пикап JAC недавно прошел обновление и уже доступен с мощным бензиновым турбомотором и автоматом. А позже в продажу поступят гибридная и электрическая версии.

Также Фокус сообщал, что новый хэтчбек "Москвич 6" оказался китайским JAC.