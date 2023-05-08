Не хуже итальянских спорткаров: показали уникальное самодельное авто из 70-х (фото)
Уникальный спорткар основан на "Москвиче-412", но получил уникальный кузов из стекловолокна. GT-77 вдохновлен итальянскими спорткарами и оснащен скрытыми фарами.
В интернете показали уникальный самодельный спорткар в стиле итальянских моделей, созданный в СССР в 1970-х. Об этом сообщили на сайте Hyser.
В СССР часто создавали необычные самодельные автомобили. Это было связано с ограниченным предложением, где для покупки были доступны только маломощные и стандартные модели
Этот автомобиль был построен инженером Рафиком Ордяном. Он основан на "Москвиче-412", но имеет уникальный кузов из стекловолокна.
Спорткар с названием GT-77 отличается клиновидным силуэтом с длинной передней частью. Спереди расположены скрытые фары и хромированный бампер.
Одной из самых эффектных особенностей GT-77 являются двери "крыло чайки". Они открываются вверх, как у культового Mercedes-Benz 300SL Gullwing.
Многие детали были взяты от советских автомобилей. Среди них элементы подвески, электрооборудование и тормозная система.
Двигатель позаимствовали у универсала Skoda 1202. Это 1,2-литровый четырехцилиндровый мотор мощностью 47 л.с.Важно
В прошлом спорткар посетил множество автомобильных выставок, где собирал огромные толпы зрителей. Сейчас судьба уникального автомобиля остается неизвестной.
Ранее Фокус рассказал, что в интернет попали снимки уникального маршрутного такси от Запорожского автомобилестроительного завода.