Не хуже итальянских спорткаров: показали уникальное самодельное авто из 70-х (фото)

Уникальный спорткар основан на "Москвиче-412", но получил уникальный кузов из стекловолокна. GT-77 вдохновлен итальянскими спорткарами и оснащен скрытыми фарами.

Related video

В интернете показали уникальный самодельный спорткар в стиле итальянских моделей, созданный в СССР в 1970-х. Об этом сообщили на сайте Hyser.

В СССР часто создавали необычные самодельные автомобили. Это было связано с ограниченным предложением, где для покупки были доступны только маломощные и стандартные модели

Этот автомобиль был построен инженером Рафиком Ордяном. Он основан на "Москвиче-412", но имеет уникальный кузов из стекловолокна.

Кузов автомобиля выполнен из стекловолокна

Спорткар с названием GT-77 отличается клиновидным силуэтом с длинной передней частью. Спереди расположены скрытые фары и хромированный бампер.

Одной из самых эффектных особенностей GT-77 являются двери "крыло чайки". Они открываются вверх, как у культового Mercedes-Benz 300SL Gullwing.

Спорткар GT-77 оснащен дверьми "крыло чайки"

Многие детали были взяты от советских автомобилей. Среди них элементы подвески, электрооборудование и тормозная система.

Двигатель позаимствовали у универсала Skoda 1202. Это 1,2-литровый четырехцилиндровый мотор мощностью 47 л.с.

Важно

В интернете показали уникальный шестиколесный внедорожник ЛуАЗ (фото)

В прошлом спорткар посетил множество автомобильных выставок, где собирал огромные толпы зрителей. Сейчас судьба уникального автомобиля остается неизвестной.

Ранее Фокус рассказал, что в интернет попали снимки уникального маршрутного такси от Запорожского автомобилестроительного завода.