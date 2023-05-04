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Авто

В интернете показали необычное маршрутное такси на базе ЗАЗ "Таврия" (фото)

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Фото: autogid.pro | "ЗАЗ Такси" так и не был запущен в серийное производство

Проект с рабочим названием "ЗАЗ Такси" разрабатывался на базе ЗАЗ-1102 "Таврия". Автомобиль отличался необычной компоновкой с раздельной кабиной для водителя.

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В интернет попали снимки уникального маршрутного такси от Запорожского автомобилестроительного завода. Об этом сообщили на сайте Hyser.

Проект с рабочим названием "ЗАЗ Такси" разрабатывался на базе ЗАЗ-1102 "Таврия", которая в 70-х также была только прототипом. Автомобиль обладал необычным дизайном и уникальной компоновкой.

Кабина водителя находится отдельно от пространства для пассажиров. Она имеет обтекаемую форму, что позволило увеличить обзор.

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ЗАЗ Такси был проектом победителя конкурса Запорожского автомобилестроительного завода
Фото: autogid.pro

Длина автомобиля составляла 3,5 метра. Благодаря этому маршрутное такси было очень маневренным.

Двигатель находился в правой части автомобиля. С этой стороны разместили привычный капот, что облегчало обслуживание.

Также в автомобиле было достаточно места для багажа. Его можно было положить в задний отсек.

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"ЗАЗ Такси" оказался очень перспективным проектом, но он так и не был запущен в серийное производство. Вероятнее всего, конструкция авто оказалась слишком инновационной, из-за чего производство было слишком дорогим.

Ранее Фокус писал, что в интернет попали изображения обновленных "Таврии" и "Славуты" для европейского рынка.