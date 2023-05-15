Китай стал крупнейшим в мире экспортером авто в 2023 году: статистика продаж
Китай продолжает увеличивать экспорт автомобилей в другие страны. КНР оставила позади Японию, экспортировав 1,069 млн авто за первый квартал 2023 года.
По итогам первого квартала 2023 года Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей. КНР даже удалось опередить японских автопроизводителей. Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.
Долгое время лидером среди крупнейших в мире экспортеров автомобилей оставалась Япония. Теперь же первую позицию впервые занял Китай.
Из Китая в другие страны в первом квартале 2023 года экспортировали 1,069 млн автомобилей. Япония поставила в другие страны только 1,047 млн автомобилей за такой же период.
Эксперты прогнозируют, что отставание Японии от Китая будет только увеличиваться. Это будет происходить благодаря увеличению производственных мощностей в КНР.
За апрель из Китая в другие страны экспортировали 376 тысяч автомобилей. Это на 3,3% больше, чем в марте.Важно
ТОП-10 китайских автопроизводителей по экспорту автомобилей:
- SAIC;
- Chery;
- Tesla;
- Geely;
- Great Wall;
- DongFeng;
- Changan;
- BYD;
- BAIC;
- JAC.
Ранее Фокус рассказал, что в Китае рассекретили новый седан Geely Galaxy L6, который получит сверхмощную 660-сильную гибридную версию.