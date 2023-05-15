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Авто

Китай стал крупнейшим в мире экспортером авто в 2023 году: статистика продаж

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Фото: autohome.com.cn | Chery занял второе место среди китайских концернов по экспорту автомобилей

Китай продолжает увеличивать экспорт автомобилей в другие страны. КНР оставила позади Японию, экспортировав 1,069 млн авто за первый квартал 2023 года.

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По итогам первого квартала 2023 года Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей. КНР даже удалось опередить японских автопроизводителей. Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.

Долгое время лидером среди крупнейших в мире экспортеров автомобилей оставалась Япония. Теперь же первую позицию впервые занял Китай.

Из Китая в другие страны в первом квартале 2023 года экспортировали 1,069 млн автомобилей. Япония поставила в другие страны только 1,047 млн автомобилей за такой же период.

Эксперты прогнозируют, что отставание Японии от Китая будет только увеличиваться. Это будет происходить благодаря увеличению производственных мощностей в КНР.

За апрель из Китая в другие страны экспортировали 376 тысяч автомобилей. Это на 3,3% больше, чем в марте.

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ТОП-10 китайских автопроизводителей по экспорту автомобилей:

  1. SAIC;
  2. Chery;
  3. Tesla;
  4. Geely;
  5. Great Wall;
  6. DongFeng;
  7. Changan;
  8. BYD;
  9. BAIC;
  10. JAC.

Ранее Фокус рассказал, что в Китае рассекретили новый седан Geely Galaxy L6, который получит сверхмощную 660-сильную гибридную версию.