Новый Mercedes Vito 2023 показали на первых изображениях: как изменится популярный минивэн
Новые Mercedes V-Class и Vito станут выразительнее на вид благодаря измененной передней части. Минивэны будут доступны в дизельных и электрических версиях.
Опубликованы первые изображения нового Mercedes-Benz Vito/V-Class. Презентация модели запланирована на лето. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes.
Новые Mercedes V-Class и Vito, а также их электрические версии EQV/eVito пройдут основательную модернизацию. На тизерах показали именно версию минивэна с двигателем внутреннего сгорания – у нее увеличена решетка радиатора, изменен бампер и установлены новые раскосые фары с диодной оптикой.
Прототипы Mercedes Vito и V-Class ранее снимали во время тестов. По фото видно, что у минивэна изменены и фонари. Как и прежде, модель будет доступна в грузовом и пассажирском исполнении и в трех вариантах по длине.
Салон Mercedes V-Class/Vito не показали, но известно, что минивэн получит улучшенную мультимедийную систему MBUX. Также не исключено, что модели расширят перечень доступных систем безопасности.
Новый Mercedes Vito/V-Class сохранит турбодизели объемом 1,6, 2,0 и 2,1 л. Электромобиль Mercedes EQV, скорее всего, продолжат выпускать с 204-сильным мотором и батареей на 90 кВт∙ч.
Также стало известно, что обновленные Mercedes V-Class и Vito станут последними моделями с двигателями внутреннего сгорания. Новое их поколение дебютирует в 2026 году и будет полностью электрическим.
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