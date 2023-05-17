Новый Mercedes Vito 2023 показали на первых изображениях: как изменится популярный минивэн

Новые Mercedes V-Class и Vito станут выразительнее на вид благодаря измененной передней части. Минивэны будут доступны в дизельных и электрических версиях.

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Опубликованы первые изображения нового Mercedes-Benz Vito/V-Class. Презентация модели запланирована на лето. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes.

Новые Mercedes V-Class и Vito, а также их электрические версии EQV/eVito пройдут основательную модернизацию. На тизерах показали именно версию минивэна с двигателем внутреннего сгорания – у нее увеличена решетка радиатора, изменен бампер и установлены новые раскосые фары с диодной оптикой.

Минивэну увеличили решетку радиатора и заменили фары Фото: Mercedes-Benz

Прототипы Mercedes Vito и V-Class ранее снимали во время тестов. По фото видно, что у минивэна изменены и фонари. Как и прежде, модель будет доступна в грузовом и пассажирском исполнении и в трех вариантах по длине.

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Салон Mercedes V-Class/Vito не показали, но известно, что минивэн получит улучшенную мультимедийную систему MBUX. Также не исключено, что модели расширят перечень доступных систем безопасности.

Новый Mercedes Vito/V-Class сохранит турбодизели объемом 1,6, 2,0 и 2,1 л. Электромобиль Mercedes EQV, скорее всего, продолжат выпускать с 204-сильным мотором и батареей на 90 кВт∙ч.

Минивэны сфотографировали во время испытаний Фото: carscoops.com

Также стало известно, что обновленные Mercedes V-Class и Vito станут последними моделями с двигателями внутреннего сгорания. Новое их поколение дебютирует в 2026 году и будет полностью электрическим.

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