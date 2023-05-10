Цена 36 000 евро и большой багажник: представлен самый дешевый электрокар Mercedes (фото)

Новый Mercedes eCitan оснащен 122-сильным мотором, а его запас хода составляет 284 км. Фургон предложен в двух вариантах по длине.

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В Германии презентовали электромобиль Mercedes-Benz eCitan. Первым на рынок выйдет фургон, а позже появится и пассажирская версия. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes.

Запас хода электрокара составляет 284 км Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes eCitan является более доступной и упрощенной версией модели EQT, которая, в свою очередь, создана на базе Renault Kangoo E-Tech. Это самый дешевый электромобиль Mercedes – его стартовая цена составит 36 000 евро.

Грузоподъемность фургона составляет 485-722 кг Фото: Mercedes-Benz

Электрокар Mercedes eCitan оснащен мотором на 122 л. с. и 245 Н∙м, а также батареей емкостью 45 кВт∙ч. Он развивает 132 км/ч, а запас хода составляет 284 км. Быстрая зарядка электромобиля на 80% занимает 38 минут.

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Новый Mercedes eCitan предложат в стандартной 4,5-метровой и удлиненной 4,9-метровой версиях. Объем багажного отсека составит 2,9 и 3,62 кубометра, соответственно, а грузоподъемность фургона составит 485-722 кг, в зависимости от версии. Внутри можно перевозить предметы длиной до 3,41 м.

За доплату электрокару предлагают мультимедийную систему Фото: Mercedes-Benz

Базовая комплектация Mercedes eCitan включает ESP и систему контроля усталости водителя. Более дорогой вариант Pro добавляет кондиционер, электростеклоподъемники и аудиосистему. Среди опций есть мультимедийная система, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

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