30-летний Mercedes W124 с большим пробегом продали по цене нового Гелендвагена (фото)

Mercedes E60 AMG — очень редкая заряженная версия массового седана W124. Автомобиль оснащен 381-сильным V8 и развивает 250 км/ч.

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В США на аукционе Cars and Bids продали Mercedes-Benz E-Class W124 1993 года. За неприметный с виду седан с пробегом 231 400 км отдали 108 000 долларов — как за новый Гелендваген. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Пробег авто составляет 231 400 км Фото: Cars and Bids

Дело в том, что с молотка ушел редчайший заряженный Mercedes E60 AMG. В начале 90-х AMG еще не были столь известными, поэтому их продукция была мелкосерийной. Всего выпущено не более 50 таких спортивных седанов и сейчас они очень ценятся коллекционерами.

Под капотом установлен 381-сильный V8 Фото: Cars and Bids

За основу взят топовый Mercedes E500 W124, разработкой и сборкой которого занимались Porsche. Главное отличие версии Е60 прячется под капотом – там установлен 6,0-литровый V8 мощностью 381 л. с.

Салон Mercedes 124 отделан кожей и деревом Фото: Cars and Bids

С 4-ступенчатой автоматической КПП седан Mercedes W124 AMG разгоняется до 100 км/ч за 5,4 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Тюнинг Mercedes 124 также включает доработку подвески и тормозов.

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Примечательно, что визуально Mercedes E60 AMG сложно отличить от стандартного седана. Как и у версии E 500, у него расширены крылья и установлены 17-дюймовые диски. Интересно, что существовала и более редкая версия AMG Hammer с измеенным дизайном — она сейчас еще дороже.

Второй ряд рассчитан на двух пассажиров Фото: Cars and Bids

Салон Mercedes W124 отделан кожей и деревом, а сзади предусмотрено два места, а не три. Комплектация включает двухзонный климат-контроль, люк, электроприводы сидений и рулевой колонки.

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