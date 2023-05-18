Редкий 17-летний Mercedes ушел с молотка по цене нового Lamborghini (фото)

Mercedes-Benz SLR McLaren с завода предлагался только в двух цветах — серебристом и черном. Спорткар оснащен 626-сильным двигателем и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды.

Related video

На аукционе Bring a Trailer продали редкий спорткар Mercedes-Benz SLR McLaren 2006 года. За автомобиль выручили $357 000 — как за новый трековый суперкар Lamborghini Huracan STO. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Этот Mercedes-Benz SLR McLaren был построен для рынка США. Нынешний владелец купил спорткар в 2011 году и редко ездил на нем.

Mercedes-Benz SLR McLaren основан на карбоновом монококе, а его кузов изготовлен из легких материалов. Он окрашен в серебристый цвет Crystal Laurite Silver.

Внешне спорткар выделяется длинным капотом и массивным воздухозаборниками на передних крыльях. Выхлопные патрубки расположены не сзади, а на дверных порогах.

Еще одной отличительной чертой Mercedes-Benz SLR McLaren является необычные двери-бабочки. Они открываются не в сторону, а вверх.

Сзади установлен массивный диффузор Фото: Bring a Trailer

На авто установлены 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. Они обуты в шины Michelin разной ширины.

Интерьер выполнен из красной кожи с вставками из углеродного волокна. Также в салоне присутствует алюминиевая отделка.

Салон спорткара выполнен из красной кожи Фото: Bring a Trailer

Под капотом установлен 5,4-литровый двигатель мощностью 626 л.с. и 780 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 334 км/ч.

Важно

Легенда из 90-х: 30-летний Mercedes W124 ушел с молотка за 126 500 евро (фото)

Спорткар обладает отличным состоянием и не имеет повреждений. Пробег авто составляет всего 12 800 км.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили прототип французского спорткара Facel Vega II.