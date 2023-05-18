Seat Ibiza и Arona получили необычные версии с салоном из переработанного пластика (фото)

Автомобили отличаются использованием экологичных материалов в отделке интерьера. Seat Ibiza и Arona Marina Pack дебютируют уже в июне 2023 года.

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Seat представил специальные версии Marina Pack для хэтчбека Ibiza и кроссовера Arona. В их интерьере используется отделка из переработанных материалов. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Автомобили в версии Marina Pack предлагаются с отделкой сидений Seaqual Yarn. Они изготовлены из переработанных полиэфирных волокон Label blue by Borgers, которые получены из морского пластика.

Сиденья изготовлены из переработанных полиэфирных волокон Фото: SEAT

Также в салоне появились элементы из пряжи Seaqual. Они изготовлены в партнерстве с компанией Autoneum, которая сотрудничает с рыбаками для очистки морей и океанов от мусора.

В салоне есть элементы из пряжи Seaqual Фото: SEAT

Мусор собирается со дна и поверхности морей и океанов, а также с пляжей, устьев рек и рек. Затем его сортируют и очищают, перерабатывая в морской пластик.

Важно

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Seat Ibiza и Arona Marina Pack дебютируют уже в июне 2023 года. Они будут доступны с красным цветом кузова и хромированной отделкой экстерьера.

Автомобили предложат с красным цветом кузова Фото: SEAT

Внутри также установлен планшет информационно-развлекательной системы и цифровая панель приборов. На выбор будут доступны бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридная силовая установка.

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