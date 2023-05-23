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На украинских дорогах станет больше радаров TruCAM: список адресов

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Фото: Патрульная полиция | Новые радары появятся на тех участках дороги, где наблюдается наибольший процент аварийности

Радары появятся на потенциально опасных отрезках дороги и в местах концентрации большого количество транспорта. Это позволит повысить безопасность участников дорожного движения.

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В Украине на дорогах увеличивается количество радаров TruCAM. Всего появятся 28 новых участков и будут изменены 24 участка, на которых полицейские измеряют скорость движения. Полный список адресов опубликовали на сайте Патрульной полиции Украины.

Новые радары появятся на тех участках дороги, где наблюдается наибольший процент аварийности. Это потенциально опасные отрезки и места концентрации большого количество транспорта.

В регионах, где продолжаются активные боевые действия приборы контроля за измерением скоростного режима автомобилей не используются. В Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях они работают частично.

Также был удален 41 радар TruCAM. Еще на 54 участках временно приостановлена их работа.

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Полный список адресов с расположением радаров TruCAM:

Радары TruCAM Fullscreen
Адреса расположений радаров TruCAM
Фото: Патрульная полиция
Радары TruCAM Fullscreen
Адреса расположений радаров TruCAM
Фото: Патрульная полиция
Радары TruCAM Fullscreen
Адреса расположений радаров TruCAM
Фото: Патрульная полиция
Радары TruCAM Fullscreen
Адреса расположений радаров TruCAM
Фото: Патрульная полиция
Радары TruCAM
Радары TruCAM
Радары TruCAM
Радары TruCAM

Полицейские призвали водителей быть осторожными на дорогах и не нарушать ПДД. Всегда пристегивайтесь и соблюдайте скоростной режим.

Ранее Фокус рассказал, что Министерство восстановления Украины приняло ряд нововведений, которые направлены на улучшение контроля за сохранностью дорог.