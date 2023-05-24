Электромобили в среднем проезжают на 30% меньше, чем автомобили с ДВС — исследование

В среднем водители электромобилей ездят на своих авто на 29% реже, чем владельцы автомобилей с ДВС. При этом стоимость электрических моделей значительно выше.

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Владельцы электромобилей ездят на своих авто гораздо реже, чем водители моделей с ДВС. Исследование показало средний пробег электромобилей за три года. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Эксперты портала iSeeCars провели масштабное исследование, проанализировав 860 000 автомобилей. Они отметили, что водители электромобилей тратят больше денег на покупку своих авто, чем владельцы бензиновых и дизельных моделей, но ездят на них реже.

В среднем электромобиль в первые три года проезжает по 14 579 км в год. За такой же промежуток средний пробег автомобиля с ДВС составляет 20 532 км. Также эксперты установили, что электрокары в среднем стоят на 47% дороже, чем похожие бензиновые и дизельные автомобили.

Электромобили Tesla имеют самый высокий средний пробег. Владельцы таких авто проезжают около 16 702 км в год.

Самые низкие места в исследовании среднего пробега заняли электромобили с небольшим запасом ход.а Среди них Hyundai Ioniq Electric и Nissan Leaf.

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Средняя цена электромобиля составляет 45 147 долларов по сравнению с 30 760 долларов за похожий автомобиль с ДВС. Эксперты прогнозируют, что в будущем стоимость электрических моделей будет снижаться.

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