Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Не только для американцев: какие подержанные пикапы покупают в Украине (фото)

Mitsubishi, Mitsubishi L200, Авто, Автомобили, Пикап, Пикапы, Украина, Статистика, Рейтинг, Фото
Фото: Mitsubishi | Mitsubishi L200 пользуется большим спросом на рынке подержанных автомобилей

Пикапы имеют множество преимуществ перед другими типами авто. Украинцы в этом сегменте предпочитают подержанные японские и американские модели.

Related video

Пикапы принято считать автомобилями для американцев, но в Украине также есть спрос на такие авто. Эксперты назвали десять самых популярных моделей в этом сегменте. Рейтинг опубликовали на сайте Auto.RIA.

Пикапы отлично подходят для перевозки габаритных грузов благодаря открытой погрузочной платформе. Их можно использовать в сельском хозяйстве или в строительстве, также они популярны в ВСУ.

Также эти автомобили отличаются высокой проходимостью. Они могут проехать там, где не способны фургоны.

В рейтинг вошли только полноразмерные пикапы. Он составлен по сумме сделок купли-продажи внутри Украины и первых регистраций за первые четыре месяца 2023 года.

Важно
Какие гибридные автомобили покупают в Украине: самые популярные модели
Какие гибридные автомобили покупают в Украине: самые популярные модели

Самые популярные пикапы с пробегом в Украине:

  1. Mitsubishi L200 — 321 авто.
  2. Toyota Hilux — 154 авто.
  3. Nissan Navara — 122 авто.
  4. Ford F-150 — 113 авто.
  5. Volkswagen Amarok — 108 авто.
  6. Dodge Ram 1500 — 86 авто.
  7. Toyota Tundra — 60 авто.
  8. Ford Ranger — 54 авто.
  9. Toyota Tacoma — 18 авто.
  10. SsangYong Actyon Sports — 10 авто.

Ранее Фокус рассказал, что в Украине за апрель 2023 года зарегистрировали 2128 новых и подержанных электромобилей, что является новым рекордом.