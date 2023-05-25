Не только для американцев: какие подержанные пикапы покупают в Украине (фото)

Пикапы имеют множество преимуществ перед другими типами авто. Украинцы в этом сегменте предпочитают подержанные японские и американские модели.

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Пикапы принято считать автомобилями для американцев, но в Украине также есть спрос на такие авто. Эксперты назвали десять самых популярных моделей в этом сегменте. Рейтинг опубликовали на сайте Auto.RIA.

Пикапы отлично подходят для перевозки габаритных грузов благодаря открытой погрузочной платформе. Их можно использовать в сельском хозяйстве или в строительстве, также они популярны в ВСУ.

Также эти автомобили отличаются высокой проходимостью. Они могут проехать там, где не способны фургоны.

В рейтинг вошли только полноразмерные пикапы. Он составлен по сумме сделок купли-продажи внутри Украины и первых регистраций за первые четыре месяца 2023 года.

Важно

Какие гибридные автомобили покупают в Украине: самые популярные модели

Самые популярные пикапы с пробегом в Украине:

Mitsubishi L200 — 321 авто. Toyota Hilux — 154 авто. Nissan Navara — 122 авто. Ford F-150 — 113 авто. Volkswagen Amarok — 108 авто. Dodge Ram 1500 — 86 авто. Toyota Tundra — 60 авто. Ford Ranger — 54 авто. Toyota Tacoma — 18 авто. SsangYong Actyon Sports — 10 авто.

Ранее Фокус рассказал, что в Украине за апрель 2023 года зарегистрировали 2128 новых и подержанных электромобилей, что является новым рекордом.