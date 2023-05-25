Не только для американцев: какие подержанные пикапы покупают в Украине (фото)
Пикапы имеют множество преимуществ перед другими типами авто. Украинцы в этом сегменте предпочитают подержанные японские и американские модели.
Пикапы принято считать автомобилями для американцев, но в Украине также есть спрос на такие авто. Эксперты назвали десять самых популярных моделей в этом сегменте. Рейтинг опубликовали на сайте Auto.RIA.
Пикапы отлично подходят для перевозки габаритных грузов благодаря открытой погрузочной платформе. Их можно использовать в сельском хозяйстве или в строительстве, также они популярны в ВСУ.
Также эти автомобили отличаются высокой проходимостью. Они могут проехать там, где не способны фургоны.
В рейтинг вошли только полноразмерные пикапы. Он составлен по сумме сделок купли-продажи внутри Украины и первых регистраций за первые четыре месяца 2023 года.Важно
Самые популярные пикапы с пробегом в Украине:
- Mitsubishi L200 — 321 авто.
- Toyota Hilux — 154 авто.
- Nissan Navara — 122 авто.
- Ford F-150 — 113 авто.
- Volkswagen Amarok — 108 авто.
- Dodge Ram 1500 — 86 авто.
- Toyota Tundra — 60 авто.
- Ford Ranger — 54 авто.
- Toyota Tacoma — 18 авто.
- SsangYong Actyon Sports — 10 авто.
Ранее Фокус рассказал, что в Украине за апрель 2023 года зарегистрировали 2128 новых и подержанных электромобилей, что является новым рекордом.