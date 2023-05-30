Рекордная компенсация: водитель отсудил $1,35 миллиона за яму на дороге

Яма на дороге стала причиной ДТП, в котором травмировался водитель, а машина получила повреждения. Суд стал на сторону пострадавшего.

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В Великобритании автомобилист получит рекордную компенсацию ущерба от ямы на дороги. Суд постановил, что правительство Уэльса должно выплатить британцу рекордные 1,1 миллиона фунтов стерлингов ($1,35 миллиона). Об этом пишет The Telegraph.

Компенсации за поврежденные из-за ямы на дороге автомобили – не редкость в Великобритании. Качество дорог там сильно ухудшилось в последние годы и только за апрель 2023 года от выбоин пострадали 50 000 авто. С 2017 года водителям выплатили уже 139 миллионов фунтов стерлингов ($171 млн) компенсации, однако в среднем выплаты составляют 1077 фунтов стерлингов ($1327) на одного человека.

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Столь большая сумма в данном случае обусловлена тем, что именно яма на дороге стала причиной ДТП. Авария произошла в 2018 году: машина была повреждена, а водитель получил серьезные травмы, что и побудило его обратиться в суд.

Подробности ДТП и имя британца не раскрывают, но известно, что он подал судебный иск в 2018 или 2019 году. Судебный процесс длился четыре года, но в итоге судья стал на сторону водителя.

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