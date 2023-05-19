Брутальный и очень надежный: британцы презентовали электромобиль с ресурсом 50 лет (фото)

Электромобиль Munro MK_1 Pick-Up выполнен из толстой стали и получил усиленную подвеску. Пикап может перевозить свыше тонны груза и разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с.

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Компания Munro Vehicles из Шотландии презентовала свою вторую модель. К электрическому внедорожнику Munro MK_1 присоединился рамный пикап. Об этом сообщается на сайте производителя.

Новый Munro MK_1 Pick-Up – электрический аналог классических Land Rover Defender и Jeep Wrangler. Электрокар создавали, в первую очередь, для фермеров и горнодобывающей отрасли. Разработчики утверждают, что его ресурс составляет 50 лет.

Кузов пикапа выполнен из стали толщиной 5 мм

Залог долговечности – предельно простая и выносливая конструкция авто. Пятиметровый пикап отличается угловатым дизайном, а его кузовные панели выполнены из стали толщиной 5 мм.

В салоне Munro MK_1 Pick-Up фактически отсутствует отделка, а панелью приборов служит небольшой дисплей. В кузове можно перевозить поклажу массой до 1050 кг.

В салоне отсутствует отделка

Британский электромобиль оснащен двумя моторами с суммарной отдачей 375 л. с. и 700 Нм. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с и может буксировать 3,5-тонный прицеп. Аккумуляторная батарея на 82 кВтч обеспечивает запас хода в 275 км.

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Полный привод в Munro MK_1 Pick-Up дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. У него усиленная подвеска, а высокий клиренс в 480 мм позволяет форсировать броды глубиной 800 мм.

Производство электромобилей Munro MK_1 стартует до конца года

Производство Munro MK_1 начнется в конце нынешнего года и на электрокары уже принимают заказы. Цена пикапа стартует с 49 9995 фунтов стерлингов ($62 000).

Ранее Фокус рассказывал, что надежный электрокар с ресурсом 50 лет презентовали и в Германии.

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