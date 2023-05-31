Как в видеоигре: в США седан Nissan взлетел вверх после наезда на эвакуатор (видео)

Незадолго до ДТП на этой дороге произошел еще один инцидент. В ДТП пострадали два человека — 21-летний водитель седана и полицейский, который стоял рядом.

Related video

В американском штате Джорджия произошло странное ДТП с участием эвакуатора. Водитель на Nissan Altima на большой скорости въехал на погрузочную платформу и взлетел вверх. Видео опубликовали на YouTube-канале Marquis912.

За рулем Nissan Altima 2014 года выпуска находился 21-летний водитель. Судя по всему, он отвлекся от дороги и не заметил эвакуатор, который стоял на его полосе движения.

Служебный транспорт остановился, чтобы эвакуировать другой автомобиль, который пострадал в ДТП на противоположной стороне движения. Спустя несколько минут водитель Nissan Altima наехал на погрузочную платформу эвакуатора и подпрыгнул как на трамплине.

Видео удалось снять при помощи нагрудной камеры солдата Дэррилла Фулгама. Он помогал полицейским в ДТП, которое произошло незадолго до этого инцидента.

После того как Nissan Altima въехал на погрузочную платформу, солдат начал бежать к водителю. Вскоре он вызвал скорую медицинскую помощь и открыл дверь автомобиля.

В отчете о ДТП указано, что Nissan Altima пролетел около 36 метров в воздухе. После приземления автомобиль столкнулся с другим Nissan Altima на соседней полосе движения.

В ДТП, помимо водителя, пострадал и помощник шерифа округа Лаундс. Его задели обломки от автомобиля после столкновения.

Важно

Австралиец на прокатном Lamborghini устроил масштабное ДТП и сбежал (видео)

Пострадавших сразу после ДТП доставили в больницу. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Ранее Фокус рассказал, что во Флориде несколько автомобилей столкнулись на трассе после того, как один из водителей остановился перед черепахой.