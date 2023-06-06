Какие электромобили больше всего теряют в цене (фото)

Некоторые электромобили за несколько лет подорожали на 27% и более на вторичном рынке. Также эксперты определили модели, которые сильно падают в цене.

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Американские эксперты проанализировали, как меняются цены на электромобили на вторичном рынке. Некоторые из этих моделей подорожали, а другие — подешевели. Об этом рассказали на сайте iSeeCars.

Эксперты учитывали данные о продажах подержанных электромобилей с 2020 года. Они определили процент роста или падения средней цены на авто.

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Некоторые электромобили за несколько лет подорожали на 27% и более на вторичном рынке. Еще несколько моделей снизились в цене до 37%.

Volvo XC40 Recharge потерял 37% стоимости на вторичном рынке с 2021 года Фото: Volvo

Какие электромобили дешевеют на вторичном рынке сильнее остальных:

Volvo XC40 Recharge: $35 693 против $56 681 (-37% в сравнении с 2021 годом). Kia Niro EV: $28 954 против $37 178 (-22,1% в сравнении с 2020 годом). Tesla Model Y: $37 348 против $47 717 (-21,7% в сравнении с 2020 годом). Ford Mustang Mach-E: $34 610 против $42 764 (-19,1% в сравнении с 2021 годом). Jaguar I-PACE: $35 943 против $39 777 (-9,6% в сравнении с 2020 годом). Volkswagen ID.4: $30 698 против $32 453 (-5,4% в сравнении с 2021 годом).

BMW i3 сильно дорожает на вторичном рынке Фото: BMW

Какие электромобили дорожают на вторичном рынке сильнее остальных:

BMW i3 Electric: $31 193 против $24 454 (+27,6% в сравнении с 2020 годом). Hyundai Ioniq Electric: $28 802 против $22 726 (+26,7% в сравнении с 2020 годом). Volkswagen e-Golf: $28 870 против $22 871 (+26,2% в сравнении с 2020 годом). Nissan Leaf: $28 745 против $22 975 (+25,1% в сравнении с 2020 годом). Tesla Model S: $35 943 против $39 777 (+24,3% в сравнении с 2020 годом). Chevrolet Bolt EV: $28 561 против $23 051 (+23,9% в сравнении с 2020 годом). Tesla Model 3: $32 687 против $28 558 (+14,5% в сравнении с 2020 годом). Hyundai Kona Electric: $28 584 против $25 877 (+10,5% в сравнении с 2020 годом). Audi e-tron: $37 725 против $37 415 (+0,8% в сравнении с 2020 годом). Tesla Model X: $50 691 против $50 628 (+0,1% в сравнении с 2020 годом).

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