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Які електромобілі найбільше втрачають у ціні (фото)

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Фото: Tesla | Tesla Model Y продовжує дешевшати на вторинному ринку

Деякі електромобілі за кілька років подорожчали на 27% та більше на вторинному ринку. Також експерти визначили моделі, які сильно падають у ціні.

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Американські експерти проаналізували, як змінюються ціни на електромобілі на вторинному ринку. Деякі з цих моделей подорожчали, а інші — подешевшали. Про це розповіли на сайті iSeeCars.

Експерти враховували дані про продаж вживаних електромобілів з 2020 року. Вони визначили відсоток зростання чи падіння середньої ціни на авто.

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Деякі електромобілі за кілька років подорожчали на 27% та більше на вторинному ринку. Ще кілька моделей знизилися у ціні до 37%.

Volvo XC40 Recharge Fullscreen
Volvo XC40 Recharge втратив 37% вартості на вторинному ринку з 2021 року
Фото: Volvo

Які електромобілі дешевшають на вторинному ринку сильніше за інших:

  1. Volvo XC40 Recharge: $35 693 проти $56 681 (-37% порівняно з 2021 роком).
  2. Kia Niro EV: $28 954 проти $37 178 (-22,1% порівняно з 2020 роком).
  3. Tesla Model Y: $37 348 проти $47 717 (-21,7% порівняно з 2020 роком).
  4. Ford Mustang Mach-E: $34 610 проти $42 764 (-19,1% порівняно з 2021 роком).
  5. Jaguar I-PACE: $35 943 проти $39 777 (-9,6% порівняно з 2020 роком).
  6. Volkswagen ID.4: $30 698 проти $32 453 (-5,4% порівняно з 2021 роком).
BMW i3 Fullscreen
BMW i3 сильно дорожчає на вторинному ринку
Фото: BMW

Які електромобілі дорожчають на вторинному ринку сильніше за інших:

  1. BMW i3 Electric: $31 193 проти $24 454 (+27,6% порівняно з 2020 роком).
  2. Hyundai Ioniq Electric: $28 802 проти $22 726 (+26,7% порівняно з 2020 роком).
  3. Volkswagen e-Golf: $28 870 проти $22 871 (+26,2% порівняно з 2020 роком).
  4. Nissan Leaf: $28 745 проти $22 975 (+25,1% порівняно з 2020 роком).
  5. Tesla Model S: $35 943 проти $39 777 (+24,3% порівняно з 2020 роком).
  6. Chevrolet Bolt EV: $28 561 проти $23 051 (+23,9% порівняно з 2020 роком).
  7. Tesla Model 3: $32 687 проти $28 558 (+14,5% порівняно з 2020 роком).
  8. Hyundai Kona Electric: $28 584 проти $25 877 (+10,5% порівняно з 2020 роком).
  9. Audi e-tron: $37 725 проти $37 415 (+0,8% порівняно з 2020 роком).
  10. Tesla Model X: $50 691 проти $50 628 (+0,1% порівняно з 2020 роком).

Раніше Фокус писав, що блогери перевірили реальний запас ходу преміальних електромобілів BMW i7 та Mercedes-AMG EQS.