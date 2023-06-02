Експерти перевірили запас ходу електромобілів BMW та Mercedes у реальних умовах (відео)

Mercedes-AMG EQS 53 та BMW i7 xDrive60 непогано показали себе у цьому складному випробуванні. Проте обидва електромобілі проїхали менше заявленого запасу ходу

Related video

Блогери перевірили реальний запас ходу преміальних електромобілів BMW i7 та Mercedes-AMG EQS. На електрокарах їздили до розрядки акумуляторних батарей. Відео опублікували на Youtube-каналі Carwow.

Для цього тесту взяли Mercedes-AMG EQS 53 та BMW i7 xDrive60. Перед початком випробування обидва електромобілі повністю зарядили.

Mercedes-AMG EQS 53 оснащений двома електромоторами потужністю 761 к.с. і 1020 Нм крутного моменту. Заявлений запас ходу становить 540 км одному заряді.

BMW i7 xDrive60 оснащений двома електромоторами потужністю 544 к.с. і 745 Нм крутного моменту. У заводських характеристиках заявлено запас ходу 510 км на одному заряді.

Обидва автомобілі спершу показали себе чудово. Їхні батареї розряджалися дуже повільно та блогери вирішили, що зможуть проїхати більше заявленого запасу ходу. Наприкінці випробування стало зрозуміло, що бортові комп'ютери неправильно показували пробіг до розрядки акумуляторів.

Важливо

Передові технології та електрична версія: представлено новий BMW 5 Series 2024 (фото)

У результаті Mercedes-AMG EQS 53 зміг проїхати лише 473 км. BMW i7 xDrive60 на одному заряді зміг подолати відстань 483 км.

Раніше Фокус розповів, що у 2024 році модельний ряд Mercedes-Benz поповнять два нові електромобілі.