General Motors показали футуристичный седан с дверьми "крыло чайки" (фото)

Концепт-кар Buick Proxima ориентирован на китайский рынок. Модель отличается необычным дизайном с дверьми типа "крыло чайки", которые распахиваются вверх.

Related video

General Motors представили концепт-кар Buick Proxima. Электрический седан создала дизайн-студия концерна в китайском Шанхае. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Buick Proxima демонстрирует будущее направление бренда. В таком стиле будет выполнено большинство новых электромобилей Buick.

Buick Proxima отличается эффектными дверьми типа "крыло чайки". Седан получил футуристичный дизайн с узкими передними фарами и необычными световыми элементами.

На Buick Proxima установили двери типа "крыло чайки" Фото: General Motors

General Motors планирует увеличить производство новых автомобилей для рынка Китая. Особое внимание будет уделено полностью электрическим моделям.

Шанхайская студия дизайна работает сразу над несколькими новыми проектами совместно с General Motors. Среди них несколько премиальных и бюджетных электромобилей, которые могут появиться уже до 2030 года.

Важно

Китайцы представили футуристичный четырехдверный кабриолет в стиле Volvo (фото)

Buick Proxima не получит серийную версию. Это демонстративный шоу-кар, который отображает наработки дизайн-студии.

Ранее Фокус сообщал, что в линейке Chevrolet вскоре может появиться компактный электрический пикап.