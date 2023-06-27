В Италии презентовали очень оригинальные и недорогие электромобили для города (фото)

Электромобили Mole Urbana созданы для города и достигают от 2,6 до 3 м в длину. Они развивают 80 км/ч и могут проехать до 200 км без подзарядки.

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Итальянский стартап Mole Urbana презентовал на автошоу в Монце целое семейство недорогих электромобилей. Городские модели поступят в производство на предприятии близ Турина с конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт автопроизводителя.

Большинство моделей отличаются угловатым дизайном

В общей сложности представлено 12 разных моделей электрокаров. Всех их разработал итальянский дизайнер Умберто Палермо. Среди них есть двухдверные и четырехдверные городские авто, фургоны, кабриолеты и багги.

В модельном ряду есть электрический багги

Большинство электромобилей Mole Urbana являют собой угловатые капсулы на колесах. Цена, в зависимости от версии, составляет от 14 500 до 26 000 евро.

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Итальянские электромобили достигают от 2,6 до 3,0 м в длину и весят около 450 кг. В их основе лежит трубчатый каркас из алюминия и стали, а кузовные панели выполнены из пластика. В отделке салона использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.

Линейка насчитывает 12 моделей

Электрокары Mole Urbana предлагают в версиях мощностью от 6,8 до 20,4 л. с. с передним или полным приводом. Запас хода составляет от 150 до 200 км. Максимальная скорость ограничена на 80 км/ч. У авто независимая подвеска и дисковые тормоза всех колес.

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