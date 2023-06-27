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Авто

Новый Porsche Macan 2024 показали на первых официальных изображениях (фото)

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Фото: Porsche | Porsche Macan станет купе-кроссовером

Новый Porsche Macan станет стремительнее на вид и превратится в электромобиль. Кроссовер получит 600-сильную установку, а его запас хода составит 500 км.

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Опубликован первый официальный тизер Porsche Macan второго поколения. Кроссовер показали вместе с электрическим спортивным катером, который совместно разрабатывают Porsche и австрийская компания Frauscher. Об этом сообщает сайт Motor1.

Porsche Macan 2024, новый Porsche Macan, электромобиль Porsche Macan, Porsche Macan Fullscreen
Силовую установку Porsche Macan получит скоростной катер
Фото: Porsche

Катер использует силовую установку Porsche Macan 2024. Как известно, кроссовер станет электрическим – два его мотора будут развивать 600 л. с. и 1000 Нм. Его оснастят батареей емкостью 100 кВт∙ч, а запас хода составит не менее 500 км.

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На изображении можно разглядеть силуэт Porsche Macan 2024, который станет более купеобразным. У кроссовера покатая крыша и увеличены углы наклона стоек. Напомним, ранее новый Porsche Macan видели во время испытаний, однако электрокар частично закрыли камуфляжем.

Porsche Macan, новый Porsche Macan, электромобиль Porsche Macan, Porsche Macan 2024 Fullscreen
Сейчас Porsche Macan проходит испытания
Фото: Porsche

Электрокроссовер станет первой моделью на новейшей платформе РРЕ. Он будет использовать 800-вольтную силовую установку, позволяющую сверхбыструю (мощностью 270 кВт) зарядку батареи – за 25 минут на 80%. Авто оснастят управляемыми задними колесами и электронным дифференциалом с функцией векторизации тяги.

Ранее Фокус сообщал, что Porsche показали сверхмощный электрический суперкар.

Также мы писали, что Porsche к 75-летию изменили свой логототип.