Новий Porsche Macan 2024 показали на перших офіційних зображеннях (фото)

Новий Porsche Macan стане стрімкішим на вигляд і перетвориться на електромобіль. Кросовер отримає 600-сильну установку, а його запас ходу становитиме 500 км.

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Опубліковано перший офіційний тизер Porsche Macan другого покоління. Кросовер показали разом з електричним спортивним катером, який спільно розробляють Porsche та австрійська компанія Frauscher. Про це повідомляє сайт Motor1.

Силову установку Porsche Macan отримає швидкісний катер Фото: Porsche

Катер використовує силову установку Porsche Macan 2024. Як відомо, кросовер стане електричним — два його мотори розвиватимуть 600 к. с. і 1000 Нм. Його оснастять батареєю ємністю 100 кВт∙год, а запас ходу становитиме щонайменше 500 км.

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На зображенні можна розгледіти силует Porsche Macan 2024, який стане більш купеподібним. У кросовера похилий дах і збільшені кути нахилу стійок. Нагадаємо, раніше новий Porsche Macan бачили під час випробувань, проте електрокар частково закрили камуфляжем.

Зараз Porsche Macan проходить випробування Фото: Porsche

Електрокросовер стане першою моделлю на новітній платформі РРЕ. Він використовуватиме 800-вольтну силову установку, що дає змогу надшвидко (потужністю 270 кВт) заряджати батарею — за 25 хвилин на 80%. Авто оснастять керованими задніми колесами та електронним диференціалом із функцією векторизації тяги.

Раніше Фокус повідомляв, що Porsche показали надпотужний електричний суперкар.

Також ми писали, що Porsche до 75-річчя змінили свій логототип.