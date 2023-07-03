Китайцы представили недорогой электрокроссовер с запасом хода 1455 км (фото)

AITO M5 доступен для предзаказа в Китае по цене от 35 800 долларов. Новинка способна разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4,4 секунды и оснащена передовыми системами безопасности.

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В Китае поступил в продажу обновленный электрокроссовер AITO M5, созданный совместно с компанией Huawei. Новинка доступна в нескольких версиях с задним и полным приводом. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

AITO M5 получил стильный дизайн с узкими передними фарами и массивной решеткой радиатора. На крыше установлен лидар для работы некоторых систем безопасности.

Спереди установлены узкие фары Фото: AITO

Сзади установлены фонари, которые соединены светодиодной полосой. Название бренда AITO дополняет заднюю светотехнику.

Логотип AITO подсвечивается вместе с задней оптикой Фото: AITO

Боковые дверные ручки утоплены в кузов. Они выдвигаются наружу только при активации.

Электрокроссовер можно заказать в шести цветах кузова. В базовую комплектацию входят системы помощи при вождении второго уровня, три радара миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и 5 камер.

На авто установлены 20-дюймовые пятиспицевые колесные диски. Позади них расположены красные тормозные суппорты.

В интерьере разместили 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Они работают под управлением операционной системы Huawei Harmony OS 3.0.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: AITO

Также внутри есть два подстаканника и два зарядных устройства с поддержкой беспроводной зарядки. В базовой комплектации доступна аудиосистема Huawei Sound.

AITO M5 оснащен электромотором и 1,5-литровым бензиновым двигателем, который подзаряжает батарею. Заднеприводная модификация выдает 272 л.с. мощности и 360 Нм крутящего момента, а полноприводная — 496 л.с. мощности и 675 Нм крутящего момента. Максимальный запас хода составляет 1455 км с полным баком и заряженной батареей.

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Заднеприводная версия способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,1 секунды. Полноприводная модификация выполняет это упражнение всего за 4,4 секунды.

Базовая версия AITO M5 доступна по цене 259 800 юаней (35 800 долларов). За полноприводную версию кроссовера придется заплатить 279 800 юаней (38 500 долларов).

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