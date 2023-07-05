В Киеве временно ограничат движение грузовиков: назвали причину

В Киеве средняя дневная температура воздуха превысила отметку в +28ºС, из-за чего асфальт более подвержен деформированию. За соблюдением требований будет следить полиция.

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В Киеве с 5 июля вводят ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств. Это связано с высокой температурой в столице. Об этом сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации.

В Киеве средняя дневная температура воздуха превысила отметку в +28ºС. Из-за этого с 10:00 до 22:00 будет ограничен въезд и передвижение по городу транспорта весом более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн.

"Ограничения касаются не только въезда в Киев, но и передвижения по столице", — сказано в сообщении.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что полицейские будут контролировать соблюдение требований водителями грузовиков. Такие ограничения регулярно вводятся с 2010 года.

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Ограничения применяются для того, чтобы тяжеловесные транспортные средства не повредили дорожное покрытие. При высокой температуре асфальт более подвержен деформированию.

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