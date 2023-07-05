Раритеты на опушке: в лесу обнаружили огромное кладбище ретро-авто (видео)

Старинные автомобили брошены прямо посреди леса и превратились в груды металла. Среди них есть редкие коллекционные модели.

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Во Франции нашли свалку со старинными автомобилями. Машины не один десяток лет ржавеют под открытым небом в лесу. Им посвятили видео на Youtube-канале The Bearded Explorer.

Peugeot 404 Фото: скриншот / YouTube

Место расположения кладбища авто не раскрывают, известно лишь, что оно расположено на севере Франции. На свалке собраны несколько десятков машин, выпущенных с 50-х по 70-е годы.

Peugeot 203 Фото: скриншот / YouTube

Десятилетия на улице дали о себе знать – автомобили проржавели и большинство из них превратились в груды металлолома. Сквозь машины даже проросли деревья. А ведь среди них есть коллекционные модели.

Mercedes-Benz W110 Фото: скриншот / YouTube

Большинство машин на свалке – французские. В частности, там оставили по несколько знаменитых Citroen DS, седаны Renault Dauphine, Peugeot 403 и 404. Кроме того, идентифицированы коммерческие пикап Peugeot 203 и фургон Renault Estafette.

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Довольно редкими являются Panhard Dyna Z и PL 17 50-х годов. Еще один раритет из этой же эпохи – Simca Vedette с 2,4-литровым V8 Ford.

Итальянский автопром представляет Fiat 600, а немецкий — сразу три Mercedes-Benz W110, которые считаются предшественниками E-Class.

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