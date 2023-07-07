Быстрее Tesla: умелец построил бюджетный 600-сильный суперкар (видео)

Самодельный суперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,6 секунды. Умелец спроектировал свой автомобиль с нуля и построил его в своем гараже.

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В США умелец Джереми Сноу построил свой собственный электрический суперкар. Автомобиль оказался быстрее некоторых моделей Tesla. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Джереми Сноу спроектировал суперкар с нуля. Он построил автомобиль в своем гараже за три года.

Суперкар получил стильный дизайн и съемную жесткую крышу. Авто основано на трубчатой стальной пространственной раме K-1 Attack Kit.

Суперкар основан на трубчатой пространственной раме Фото: Скриншот

Джереми Сноу покрасил свое авто в синий цвет. Внешний вид дополняют большие колесные диски, обутые в шины Michelin Pilot Sport 4.

Автомобиль оснащен электрической силовой установкой от Tesla Model S. Она выдает около 600 л.с. мощности и позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,6 секунды.

На суперкар установлена аккумуляторная батарея от гибридного минивэна Chrysler Pacifica. Она обладает емкостью 32 кВт⋅ч и обеспечивает запас хода примерно 201 км на одном заряде.

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В будущем энтузиаст планируют выпустить еще несколько таких суперкаров. Стоимость автомобиля не разглашается.

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