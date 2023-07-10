Rolls-Royce внесут в "черный список" клиентов, которые перепродают автомобили

Первые поставки Rolls-Royce Spectre начнутся в четвертом квартале 2023 года. Уже сейчас некоторые клиенты перепродают заказанные электромобили, чтобы заработать больше денег.

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Компания Rolls-Royce запретит покупать своим клиентам автомобили тем людям, которые перепродают новейший электромобиль Spectre. Некоторые владельцы таких авто раскритиковали производителя. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Исполнительный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос заявил, что покупатели, которые перепродают долгожданный Spectre с целью получения прибыли, лишаться возможности повторно приобрести автомобиль. Клиентам приходится проходить квалификацию на электромобиль, после чего они получают свой слот для заказа.

Первые поставки Rolls-Royce Spectre начнутся в четвертом квартале 2023 года. Тем не менее некоторые покупатели уже выставляют на продажу свои автомобили по завышенной цене. Так другие люди смог приобрести долгожданный электромобиль без очереди.

Успешный британский автодилер Том Хартли поделился, что он уже договорился о покупке двух Rolls-Royce Spectre у клиентов, которые оформили предзаказ. Электромобили обошлись ему на 64 000 долларов дороже заявленной цены.

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Первый электромобиль Rolls-Royce раскупили на год вперед еще до начала производства (фото)

"Я не думаю, что со стороны автопроизводителей будет правильно говорить клиентам, которые потратили на автомобиль около полумиллиона долларов, что они могут с ним сделать. Обстоятельства людей меняются, у них могут быть настоящие причины для продажи, такие как финансовые проблемы", — прокомментировал Хартли.

Ранее Фокус рассказал, что нападающий сборной Аргентины и турецкого "Галатасарая" Мауро Икарди заказал роскошный Rolls-Royce Boat Tail.