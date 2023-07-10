Rolls-Royce внесуть до "чорного списку" клієнтів, які перепродують автомобілі

Перші поставки Rolls-Royce Spectre почнуться в четвертому кварталі 2023 року. Уже зараз деякі клієнти перепродають замовлені електромобілі, щоб заробити більше грошей.

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Компанія Rolls-Royce заборонить купувати своїм клієнтам автомобілі тим людям, які перепродають новітній електромобіль Spectre. Деякі власники таких авто розкритикували виробника. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Виконавчий директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос заявив, що покупці, які перепродають довгоочікуваний Spectre з метою отримання прибутку, позбавлятимуться можливості повторно придбати автомобіль. Клієнтам доводиться проходити кваліфікацію на електромобіль, після чого вони отримують свій слот для замовлення.

Перші поставки Rolls-Royce Spectre почнуться в четвертому кварталі 2023 року. Проте деякі покупці вже виставляють на продаж свої автомобілі за завищеною ціною. Так інші люди змогли придбати довгоочікуваний електромобіль без черги.

Успішний британський автодилер Том Хартлі поділився, що він уже домовився про купівлю двох Rolls-Royce Spectre у клієнтів, які оформили попереднє замовлення. Електромобілі обійшлися йому на 64 000 доларів дорожче заявленої ціни.

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"Я не думаю, що з боку автовиробників буде правильно говорити клієнтам, які витратили на автомобіль близько півмільйона доларів, що вони можуть з ним зробити. Обставини людей змінюються, у них можуть бути справжні причини для продажу, такі як фінансові проблеми", — прокоментував Хартлі.

Раніше Фокус розповів, що нападник збірної Аргентини й турецького "Галатасарая" Мауро Ікарді замовив розкішний Rolls-Royce Boat Tail.