Yamaha представила уникальный мотоцикл ручной сборки (фото)

Кузов Yamaha MT-25 Blue Falcon собирается вручную и был разработан с нуля. Мотоцикл оснащен 249-кубовым двухцилиндровым двигателем мощностью 35 сил и способен разгоняться до 170 км/ч.

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Ателье Treasure Custom Garage представило уникальный мотоцикл Yamaha MT-25 Blue Falcon. Он собран вручную и обладает футуристичным дизайном. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Blue Falcon сильно отличается внешне от стандартного Yamaha MT-25. Тюнеры создали оригинальный кузов с нуля.

Стандартные передние телескопические вилки заменили на перевернутые. Задняя подвеска осталась нетронутой.

Также мотоцикл получил улучшенную тормозную систему. Она включает увеличенные тормозные диски и более производительные суппорты.

Yamaha MT-25 Blue Falcon окрасили в яркий голубой цвет. Спереди появилась новая оптика с двумя световыми элементами.

Спереди появились новые фары Фото: Treasure Custom Garage

Выхлопная система также была модернизирована. Специалисты оснастили мотоцикл выхлопными патрубками Akrapovic.

Мотоцикл получил выхлопные патрубки Akrapovic Фото: Treasure Custom Garage

Чтобы Yamaha MT-25 Blue Falcon был более стабильным на дороге, его колеса обули в шины Michelin Pilot Sport. Они обеспечивают больше сцепления с дорогой.

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Мотоцикл оснащен 249-кубовым двухцилиндровым двигателем мощностью 35 л.с. Максимальная скорость составляет 170 км/ч.

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