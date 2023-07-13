Hyundai готовит инновационный "ходячий" автомобиль (фото)
Автомобиль может использоваться в поисково-спасательных операциях или для выполнения других задач. Конструкция авто предусматривает четыре "ноги" с колесами, которые делают его очень мобильным.
Hyundai разрабатывают необычный "ходячий" автомобиль Ultimate Mobility Vehicle. Он сможет проехать там, где не способно любое другое авто. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.
В Немецком ведомстве по патентам и товарным знакам обнаружили заявку, в которой описан принцип работы Ultimate Mobility Vehicle. Он оснащен комбинацией традиционных колес и "ног", которые обеспечивают большую маневренность.
В конструкции авто предусмотрены четыре блока "колесо-нога", которые работают совместно для обеспечения передвижения. Автомобиль может использоваться в "поисково-спасательных" операциях или для выполнения других задач.
В режиме "ходьбы" авто может преодолевать сложные участки местности и крутые подъемы. Транспортное средство даже сможет прыгать через пропасти.
Также Ultimate Mobility Vehicle способен двигаться боком. Это умное транспортное средство с инновационными инженерными решениями.
Колеса смогут поворачиваться на 180 градусов, позволяя авто высвободиться при блокировке и в режиме "ходьбы". Такое транспортное средство будет полностью или частично автономно.Важно
В стандартном режиме Ultimate Mobility Vehicle будет ездить по дорогам как обычный автомобиль. Только при необходимости он будет активировать свои "ноги".
Ранее Фокус рассказал, что в Ford запатентовали уникальные колесные диски, разработанные специально для безвоздушных шин.