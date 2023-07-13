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Авто

Hyundai готовит инновационный "ходячий" автомобиль (фото)

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Фото: Hyundai | Ultimate Mobility Vehicle сможет проехать где угодно

Автомобиль может использоваться в поисково-спасательных операциях или для выполнения других задач. Конструкция авто предусматривает четыре "ноги" с колесами, которые делают его очень мобильным.

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Hyundai разрабатывают необычный "ходячий" автомобиль Ultimate Mobility Vehicle. Он сможет проехать там, где не способно любое другое авто. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

В Немецком ведомстве по патентам и товарным знакам обнаружили заявку, в которой описан принцип работы Ultimate Mobility Vehicle. Он оснащен комбинацией традиционных колес и "ног", которые обеспечивают большую маневренность.

Ходячий автомобиль Hyundai Fullscreen
Ultimate Mobility Vehicle имеет четыре "ноги"
Фото: WIPO

В конструкции авто предусмотрены четыре блока "колесо-нога", которые работают совместно для обеспечения передвижения. Автомобиль может использоваться в "поисково-спасательных" операциях или для выполнения других задач.

Ходячий автомобиль Hyundai Fullscreen
Колеса могут поворачиваться на 180 градусов
Фото: WIPO

В режиме "ходьбы" авто может преодолевать сложные участки местности и крутые подъемы. Транспортное средство даже сможет прыгать через пропасти.

Также Ultimate Mobility Vehicle способен двигаться боком. Это умное транспортное средство с инновационными инженерными решениями.

Колеса смогут поворачиваться на 180 градусов, позволяя авто высвободиться при блокировке и в режиме "ходьбы". Такое транспортное средство будет полностью или частично автономно.

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В стандартном режиме Ultimate Mobility Vehicle будет ездить по дорогам как обычный автомобиль. Только при необходимости он будет активировать свои "ноги".

Ходячий автомобиль Hyundai Fullscreen
Ultimate Mobility Vehicle в стандартном режиме будет ездить как обычный автомобиль
Фото: WIPO

Ранее Фокус рассказал, что в Ford запатентовали уникальные колесные диски, разработанные специально для безвоздушных шин.