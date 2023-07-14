Культовая капсула времени: обнаружен 26-летний фургон Volkswagen почти без пробега (фото)

Volkswagen Type 2 Kombi имеет превосходное состояние и не нуждается в ремонте. Фургон оснащен маломощным оппозитным двигателем с воздушным охлаждением.

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На аукцион Bring a Trailer выставили фургон Volkswagen Type 2 Kombi (Transporter T2) 1997 года выпуска. Пробег автомобиля составляет всего 914 км. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Выставленный на аукцион Volkswagen Type 2 Kombi был выпущен для бразильского рынка и был куплен нынешним владельцем в 2021 году. Еще через год он импортировал автомобиль в США.

Volkswagen Type 2 Kombi был выпущен для бразильского рынка Фото: Bring a Trailer

Раритетный фургон окрашен в белый цвет, а также имеет окрашенные бампера. Внешний вид дополняют 14-дюймовые стальные диски, которые обуты в шины Firestone GV-2000.

На авто установлены 14-дюймовые колесные диски Фото: Bring a Trailer

Автомобиль получил передние дисковые тормоза и раздвижные боковые двери. Он отлично сохранился и не нуждается в ремонте.

В интерьере есть девять посадочных мест. Сиденья изготовлены из кожи и ткани серого цвета.

Сиденья изготовлены из кожи и ткани Фото: Bring a Trailer

Volkswagen Type 2 Kombi оснащен 1,6-литровым оппозитным двигателем мощностью 48 л.с. Он работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач.

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Торги за фургон заканчиваются уже 15 июля. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 17 750 долларов.

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