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Авто

На продажу выставили невероятно редкий спорткар Mercedes-AMG без лобового стекла (фото)

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Фото: bonhams.com | Mercedes-AMG GT S Speedlegend выпущен ограниченным тиражом

Крышу спорткара заменили на стойку из карбона, как у гоночных болидов "Формулы-1". Автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды и развивать скорость около 310 км/ч.

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На продажу выставили редкий Mercedes-AMG GT S Speedlegend 2019 года от ателье Bussink. Спорткар отличается отсутствием крыши и лобового стекла. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Необычный автомобиль построен на базе стандартного родстера Mercedes-AMG GT S. От мягкой крыши избавились и заменили на стойку Speedbow из карбона.

Mercedes-AMG GT S Speedlegend Fullscreen
Автомобиль лишился мягкой крыши
Фото: bonhams.com

Всего было создано около 10 экземпляров Mercedes-AMG GT S Speedlegend. Они являются более спокойным вариантом модификации GT R Speedlegend.

Вместо лобового стекла установлен небольшой ветровой дефлектор. Он позволил сделать автомобиль более обтекаемым.

Mercedes-AMG GT S Speedlegend Fullscreen
Спереди разместили ветровой дефлектор
Фото: bonhams.com

Спорткар окрашен в матовый цвет designo Selenite Grey. Интерьер выполнен из кремовой кожи и является эксклюзивным.

Mercedes-AMG GT S Speedlegend Fullscreen
Интерьер выполнен в уникальном кремовом цвете
Фото: bonhams.com

Под капотом расположен 4,0-литровый турбированный двигатель V8 мощностью 522 л.с. и 670 Нм крутящего момента. Он работает в паре с семиступенчатой автоматической ​​коробкой передач с двойным сцеплением.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 310 км/ч.

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Эксперты прогнозируют, что редкий спорткар уйдет с молотка по цене от 722 000 до 985 000 долларов. Торги за авто пройдут уже 14 июля.

Ранее Фокус писал, что на аукцион выставили спорткар Ford Mustang Saleen Mustang SSC 1989 года.