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General Motors показали недорогого конкурента Volkswagen Passat (фото)

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Фото: General Motors | Обновленный Buick Regal поступит в продажу в Китае уже в ближайшие месяцы

Обновленный Buick Regal преобразился внешне для китайского рынка. Седан предложат с 1,5- или 2,0-литровыми бензиновыми двигателями.

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В Китае показали обновленный седан Buick Regal 2024 модельного года. Автомобиль преобразился внешне и получил расширенный список оснащения. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Спереди появилась массивная решетка радиатора. Также были немного изменены фары, которые получили новую графику.

Buick Regal 2024 Fullscreen
Спереди появилась новая решетка радиатора
Фото: General Motors

Задняя часть была обновлена лишь незначительно. Задние фонари получили новую графику.

Buick Regal 2024 Fullscreen
Задние фонари получили новую графику
Фото: General Motors

Еще одной особенностью Buick Regal 2024 модельного года является новой логотип бренда. Его можно заметить на переднем бампере, на багажнике и в интерьере.

Интерьер седана остался без изменений. В список оснащения войдут новые системы безопасности, которые ранее не были доступны для модели.

Buick Regal 2024 Fullscreen
Интерьер седана не будет обновлен
Фото: General Motors

Buick Regal предложат с 1,5- или 2,0-литровыми бензиновыми двигателями. Они работают в паре с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

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Обновленный седан выйдет на китайский рынок уже в ближайшие месяцы. Основными конкурентами новинки станут Ford Mondeo и Volkswagen Passat.

Ранее Фокус рассказал, что General Motors представили новый концепт-кар Buick Proxima.