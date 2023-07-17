General Motors показали недорогого конкурента Volkswagen Passat (фото)

Обновленный Buick Regal преобразился внешне для китайского рынка. Седан предложат с 1,5- или 2,0-литровыми бензиновыми двигателями.

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В Китае показали обновленный седан Buick Regal 2024 модельного года. Автомобиль преобразился внешне и получил расширенный список оснащения. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Спереди появилась массивная решетка радиатора. Также были немного изменены фары, которые получили новую графику.

Спереди появилась новая решетка радиатора Фото: General Motors

Задняя часть была обновлена лишь незначительно. Задние фонари получили новую графику.

Задние фонари получили новую графику Фото: General Motors

Еще одной особенностью Buick Regal 2024 модельного года является новой логотип бренда. Его можно заметить на переднем бампере, на багажнике и в интерьере.

Интерьер седана остался без изменений. В список оснащения войдут новые системы безопасности, которые ранее не были доступны для модели.

Интерьер седана не будет обновлен Фото: General Motors

Buick Regal предложат с 1,5- или 2,0-литровыми бензиновыми двигателями. Они работают в паре с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

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Обновленный седан выйдет на китайский рынок уже в ближайшие месяцы. Основными конкурентами новинки станут Ford Mondeo и Volkswagen Passat.

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