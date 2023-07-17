Ветеринары рассказали, почему нельзя оставлять животных в автомобиле летом

Температура в салоне авто уже спустя пол часа становится примерно на 20°C выше окружающей среды. Даже если питомец перегрелся, ему можно оказать помощь, которая спасет его жизнь.

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В жаркую погоду животные могут пострадать, если оставить их в автомобиле на время. Ветеринары поделились, к каким последствиям это может привести, и как спасти своего любимца в случае ошибки. Об этом рассказали в Telegram-канале КГГА.

Ветеринары призвали киевлян и жителей других регионов Украины не оставлять животных в жару запертыми в автомобиле. Дело в том, что температура в салоне авто уже спустя пол часа становится примерно на 20°C выше окружающей среды.

В отличие от людей собаки и кошки не потеют с целью терморегуляции. Потоотделение у них происходит на участках, которые не покрыты шерстью. Этого недостаточно, чтобы регулировать температуру тела.

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Даже приоткрытое окно в автомобиле не поможет защитить животное от перегрева. Чтобы животное чувствовало себя комфортно в автомобиле, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию салона и настроить кондиционер на комфортную температуру.

Эксперты рекомендуют не оставлять животных одних внутри автомобиля Фото: Pixabay

Как спасти животное при перегреве:

Перенесите животное в прохладное место. Убедитесь, что там достаточно воздуха. Смочите живот, подушечки лап и ушные раковины питомца прохладной водой. Обратитесь к ветеринару, чтобы оказать питомцу необходимую помощь.

К слову, в электромобилях Tesla присутствует специальный режим Dog Mode. Он позволяет оставлять животных внутри автомобиля в жару, но обеспечивает для них комфортные условия.

Иногда прохожие с целью спасти животных выбивают окна автомобилей, в которых находятся животные. Чтобы предотвратить это, на дисплее будет отображаться информация о том, что владелец авто включил режим Dog Mode и его питомцы в безопасности.

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