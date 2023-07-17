Ветеринари розповіли, чому не можна залишати тварин в автомобілі влітку

Температура в салоні авто вже через пів години стає приблизно на 20°C вищою за навколишнє середовище. Навіть якщо вихованець перегрівся, йому можна надати допомогу, яка врятує його життя.

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У спекотну погоду тварини можуть постраждати, якщо залишити їх в автомобілі на деякий час. Ветеринари поділилися, до яких наслідків це може призвести, і як врятувати свого улюбленця у випадку помилки. Про це розповіли в Telegram-каналі КМДА.

Ветеринари закликали киян і жителів інших регіонів України не залишати тварин у спеку замкненими в автомобілі. Річ у тім, що температура в салоні авто вже за пів години стає приблизно на 20°C вищою за навколишнє середовище.

На відміну від людей собаки та кішки не потіють з метою терморегуляції. Потовиділення в них відбувається на ділянках, які не вкриті шерстю. Цього недостатньо, щоб регулювати температуру тіла.

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Навіть наполовину відчинене вікно в автомобілі не допоможе захистити тварину від перегріву. Щоб тварина почувалася комфортно в автомобілі, необхідно забезпечити достатню вентиляцію салону та налаштувати кондиціонер на комфортну температуру.

Експерти рекомендують не залишати тварин самих усередині автомобіля Фото: Pixabay

Як врятувати тварину у випадку перегріву:

Перенесіть тварину в прохолодне місце. Переконайтеся, що там достатньо повітря. Змочіть живіт, подушечки лап і вушні раковини вихованця прохолодною водою. Зверніться до ветеринара, щоб надати вихованцеві необхідну допомогу.

До слова, в електромобілях Tesla присутній спеціальний режим Dog Mode. Він дає змогу залишати тварин всередині автомобіля у спеку, але забезпечує для них комфортні умови.

Іноді перехожі з метою врятувати тварин вибивають вікна автомобілів, у яких перебувають тварини. Щоб запобігти цьому, на дисплеї відображатиметься інформація про те, що власник авто ввімкнув режим Dog Mode та його улюбленці в безпеці.

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