Как изменились цены на автомобили в Украине в 2023 году

Многие популярные модели автомобилей в Украине стали дороже в первой половине 2023 года. Больше всего подержанных авто продавали в Киевской области и городе Киеве.

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За первую половину 2023 года в Украине продали подержанных автомобилей совокупной стоимостью почти 12 млрд долларов. Эксперты поделились, как изменились цены на популярные модели с начала года. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

В июне многие популярные модели автомобилей в Украине подорожали. Всего с января по июнь 2023 года украинцы разместили 1 миллион 424,8 тысячи объявлений о продаже авто с пробегом.

Совокупная стоимость продаваемых авто в первой половине года составила 11,89 млрд долларов. Из них в июне — 2,22 млрд долларов, что на 11% больше, чем за такой же период в 2022 году.

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Где продавали больше всего подержанных авто?

Больше всего подержанных автомобилей продавали в Киевской области и городе Киеве. Там на продажу выставили совокупно 244,9 тысячи авто. В Днепропетровской области было создано 121,9 тысячи объявлений, а во Львовской области — 116,5 тысячи.

Меньше всего автомобилей с пробегом продавали в регионах, которые больше всего пострадали от войны. В Донецкой области было создано 28,6 тысячи объявлений, в Луганской области — 9 тысяч, а в Херсонской области — 4,7 тысячи.

Самая низкая средняя стоимость автомобилей была зафиксирована в Херсонской и Донецкой областях. Там легковые авто продавали в среднем за 3000 долларов.

Самыми дорогими оказались автомобили из Киевской области и города Киева. В этих регионах авто продавали в среднем за 7200 долларов.

Совокупная стоимость автомобилей в Киевской области и городе Киеве составила 2,99 млрд долларов. В Херсонской области этот показатель составил всего 23 млн долларов.

Средняя стоимость подержанных авто

В Украине в первой половине 2023 года средняя цена автомобилей в объявлениях о продаже составила 5 400 долларов. В июне этот показатель был на 100 долларов больше.

Дороже всего автомобили обходились в мае. Тогда средняя цена на авто составляла 5800 долларов.

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В феврале средняя стоимость легковушек была 5000 долларов. Это самый низкий показатель с января по июнь 2023 года.

Как изменились цены на самые популярные авто в Украине?

Многие популярные в Украине автомобили подорожали за первые полгода 2023 года. Только 3 из 15 моделей стали дешевле.

Больше всего в первой половине 2023 года подорожали Volkswagen Golf (+13,4%), Audi A6 (+8,4%) и BMW 3 Series (+6,2 %). Падение стоимости продемонстрировали модели ВАЗ-2109 (-3,9%), ВАЗ-2106 (-3,4%) и ВАЗ-2101 (-0,7%).

Volkswagen Golf подорожал больше всего в первой половине 2023 года Фото: Volkswagen

Средняя стоимость популярных авто в Украине:

Volkswagen Golf — $5 500 (+13,4%). Audi A6 — $6 500 (+8,4%). BMW 3 Series — $5 975 (+6,2%). BMW 5 Series — $6 900 (+6,2%). Mercedes-Benz E-Class — $5 500 (+4,8%). ВАЗ-2107 — $1 095 (+4,2%). Opel Astra — $5 100 (+4,1%). Ford Focus — $6 400 (+4,1%). Daewoo Lanos — $2 600 (+4,0%). Volkswagen Passat — $7 000 (+3,7%). Skoda Octavia — $7 000 (+2,9%). Renault Megane — $6 700 (+2,3%). ВАЗ-2101 — $589 (-0,7%). ВАЗ-2106 — $754 (-3,4%). ВАЗ-2109 — $1 250 (-3,9%).

Ранее Фокус сообщал, что за первые полгода украинцы купили около 32 тысяч новых автомобилей, а Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области стали крупнейшими региональными рынками в стране.