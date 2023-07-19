В Африке обнаружена уникальная гоночная "Нива" с двигателем Lexus V8 (видео)

Старый ВАЗ-2121 подготовили к внедорожным соревнованиям. "Ниву" облегчили, увеличили ее клиренс и установили внедорожную резину.

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В Южноафриканской республике появилась необычная экстремальная "Нива" ВАЗ-2121. Бюджетный внедорожник превратили в мощный спорткар. Ему посвятили видео на Youtube-канале Cars.co.za.

ВАЗ-2121 подготовили к внедорожным соревнованиям Фото: скриншот / YouTube

"Нива" попала в ЮАР официально – в 80-х и 90-х внедорожник официально поставляли в эту страну небольшими партиями. Автомобиль приобрел гонщик Андриес и решил переделать его в раллийный спорткар.

ВАЗ-2121 посадили на "диету" – убрали из машины все ненужное для снижения массы и понижения центра тяжести. Исчезли стекла, дверь багажника и часть шумоизоляции. Передние и задние крылья обрезали.

Под капотом установлен 4,0-литровый мотор от Lexus LS Фото: скриншот / YouTube

Зато "Ниве" увеличили клиренс, усилили подвесу и установили огромные внедорожные шины. Проходимость авто существенно улучшилась. Тюнинг "Нивы" также включает спортивные кресла в салоне и трубчатый каркас безопасности.

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Однако главное новшество прячется под капотом – там установлен 4,0-литровый V8 от Lexus LS первого поколения. В седане он развивал 254 л. с., но для ВАЗ-2121 его немного дефорсировали.

Андриес объяснил, что не хотел устанавливать слишком мощный мотор, ведь трансмиссия и мосты ВАЗ-2121 могли не выдержать нагрузки. Теперь гонщик на "Ниве" принимает участие в соревнованиях, а порой и просто выезжает на бездорожье.

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