Как правильно выбирать Автогражданку

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Автогражданка — обязательный полис для авто. Неважно, опытный вы водитель или начинающий — если вы владелец машины, этот полис понадобится в любом случае. Если произойдет ДТП, Автогражданка (или ОСАГО) помогает компенсировать потери того, кто пострадал в аварии. При этом любой водитель может оказаться как виновником, так и пострадавшим. Поэтому без надежной защиты ремонт авто финансово может быть очень болезненным.

Довольно часто водители покупают первый попавшийся полис ОСАГО, опираясь только на низкую стоимость. В таком случае есть очень большой риск попасть на ненадежную страховую, которая не платит или и вообще кандидат на "вылет" с рынка, так как в последнее время НБУ очень строго относится к платежеспособности страховых.

Так что если вы — виновник аварии, а у пострадавшей стороны ненадежная страховая, то платить — и немало — придется из собственного кармана. Если же вы пострадали, то наличие у виновника ответственной страховой очень облегчит вам жизнь. Поэтому, выбирая страховую для Автогражданки, стоит представить себя по разные стороны ДТП.

Помимо надежности, о чем еще стоит помнить, выбирая страховую компанию?

Легкость приобретения полиса

Узнайте, можно ли приобрести полис онлайн, в бурные времена это очень важно, потому что никуда не надо ехать. Например, чтобы приобрести страховку в ARX, одной из крупных игроков рынка, надо всего 5-7 минут на сайте компании. При вводе номера машины данные подтянутся автоматически, а страховка придет на электронную почту

Наличие скидок

Посмотрит, проявляет ли компания гибкость при определении цены. ARX при приобретении ОСАГО учитывает два дополнительных фактора: возраст владельца авто и возраст самого авто. Это позволяет более точно и, соответственно, более справедливо посчитать цену для разных категорий водителей. То есть, если вы опытный водитель, стоимость страховки для вас будет меньше. Кроме того, для тех, кто уверен в своем водительском мастерстве — гарантированная скидка в 10%, которая может увеличится до 25% при приобретении продукта Автогражданка Смарт.

Дополнительные сервисы

Обратите внимание, предлагает ли страховая дополнительные услуги к полису. При покупке автогражданки ARX, вы автоматически получаете сервис "Автоконсьерж", который предусматривает помощь на дороге (эвакуации или буксировки автомобиля или ремонта, зарядки аккумуляторной батареи, доставки топлива (до 10 л), аварийное открытие замков, дверей и т.д.).

Удобное приложение для страхования

Приложение упрощает получение сервиса и предоставляет вам контроль за страхованием. Приложение MyARX работает на IOS и Android, здесь можно покупать новые договоры, отслеживать договоры родных, напрямую связываться с компанией. MyARX работает даже в режиме офлайн, так что вы всегда сможете обратиться за любой необходимой вам информацией.

Если вы хотите быть максимально уверенным в страховой, советуем обратиться к сайту Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ). В МТСБУ можно получить информацию о компаниях-членах Бюро, которые имеют право заниматься ОСАГО, а также ознакомиться с так называемым светофором- это индикатор качества обслуживания компаний. Зеленым цветом там обозначена хорошая оценка, желтым — средняя, красным соответственно, низкая. То есть вы сможете представить полную картину, кто и как зарекомендовал себя на рынке.

Также отметим, что по статистике более чем в 40% случаев ДТП убытки, нанесенные имуществу потерпевших, значительно превышают 160 000 грн (это сумма возмещения имущественного ущерба по закону). Поэтому стоит приобрести дополнительное покрытие — полис добровольного страхования гражданской ответственности, который стоит недорого — от 80 грн в месяц, но предоставляет большую защиту от последствий дорожных происшествий.

В ARX Добровольная автогражданка увеличивает страховое покрытие на сумму от 50 000 грн до 1 000 000 грн и позволяет охватить многие риски, связанные с ДТП. Даже если у вас уже есть Автогражданка, вы можете оформить Добровольную Автогражданку в ARX.

Страховая ARX выплачивает около 4,7 млн грн страховых возмещений ежедневно и обозначается зеленым в светофоре МТСБУ. Выбирайте надежного страхового партнера и помните: дешевая автогражданка — дорогая авария!