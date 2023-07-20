Як правильно обирати Автоцивілку

Related video

Автоцивілка – обов’язковий поліс для авто. Байдуже, чи ви досвідчений водій чи початківець — якщо ви власник машини, цей поліс знадобиться у будь-якому разі. Якщо станеться ДТП, Автоцивілка (або ОСЦПВ) допомагає компенсувати втрати того, хто постраждав в аварії. При цьому будь-який водій може опинитись як винуватцем, так і постраждалим. Тож без надійного захисту ремонт авто фінансово може бути дуже болісним.

Досить часто водії купують перший ліпший поліс ОСЦПВ, спираючись тільки на низьку вартість. У такому разі є дуже великий ризик потрапити на ненадійну страхову, яка не сплачує або і взагалі кандидат на "виліт" з ринку, бо останнім часом НБУ дуже суворо ставиться до платоспроможності страхових.

Тож якщо ви — винуватець аварії, а в постраждалій сторони ненадійна страхова, то платити — і немало — доведеться з власної кишені. Якщо ж ви постраждалий, то наявність у винуватця відповідальної страхової дуже полегшить вам життя. Тому, обираючи страхову для Автоцивілки, варто уявити себе по різні сторони ДТП.

Крім надійності, про що ще варто пам’ятати, обираючи страхову компанію?

Легкість придбання поліса

Дізнайтеся, чи можна придбати поліс онлайн, у буремні часи це дуже важливо, бо нікуди не треба їхати. Наприклад, щоб придбати страховку в ARX, однієї з великих гравців ринку, треба лише 5-7 хвилин на сайті компанії. При введенні номера машини дані підтягнуться автоматично, а страховка прийде на електронну пошту

Наявність знижок

Подивиться, чи проявляє компанія гнучкість при визначені ціни. ARX під час придбання ОСЦПВ враховує два додаткових фактори: вік власника авто і вік самого авто. Це дозволяє більш точно і, відповідно, більш справедливо порахувати ціну для різних категорій водіїв. Тобто, якщо ви досвідчений водій, вартість страховки для вас буде менша. Крім того,

для тих, хто впевнений у своїй водійській майстерності — гарантована знижка в 10%, яка може збільшиться до 25% при придбанні продукту Автоцивілка Смарт.

Додаткові сервіси

Зверніть увагу, чи пропонує страхова додаткові послуги до поліса. Купуючи автоцивілку ARX, ви автоматично отримуєте сервіс "Автоконсьєрж", який передбачає допомогу на дорозі (евакуації або буксирування автомобіля або ремонту, зарядження акумуляторної батареї, доставлення пального (до 10 л), аварійне відкриття замків, дверей тощо.

Зручний застосунок для страхування

Застосунок спрощує отримання сервісу і надає вам контроль за страхуванням. Застосунок MyARX працює на IOS та Android, тут можна купувати нові договори, відстежувати договори рідних, безпосередньо зв'язуватися з компанією. MyARX працює навіть у режимі офлайн, так що ви завжди зможете звернутися за будь-якою необхідною вам інформацією.

Якщо ви хочете бути максимально впевненим у страховій, радимо звернутися до сайту Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ). У МТСБУ можна отримати інформацію про компанії-члени Бюро, які мають право займатися ОСЦПВ, а також ознайомитися з так званим світлофором — це індикатор якості обслуговування компаній. Зеленим кольором там позначена добра оцінка, жовтим — середня, червоним відповідно, низька. Тобто ви зможете уявити повну картину, хто і як зарекомендував себе на ринку.

Також зазначимо, що за статистикою більше ніж в 40% випадків ДТП збитки, нанесені майну потерпілих, значно перевищують 160 000 грн (це сума відшкодування майнових збитків за законом). Тож варто придбати додаткове покриття — поліс добровільного страхування цивільної відповідальності, який коштує недорого — від 80 грн на місяць, але надає більший захист від наслідків дорожніх пригод.

В ARX Добровільна автоцивілка збільшує страхове покриття на суму від 50 000 грн до 1 000 000 грн і дозволяє охопити багато ризиків, пов'язаних з ДТП. Навіть якщо в вас вже є Автоцивілка, ви можете оформити Добровільну Автоцивілку в ARX.

Страхова ARX виплачує близько 4,7 млн грн страхових відшкодувань щодня і позначається зеленим у світлофорі МТСБУ. Обирайте надійного страхового партнера та пам’ятайте: дешева автоцивілка — дорога аварія!