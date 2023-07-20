Бюджетный китайский электрокроссовер справился со сложным тестом на управляемость (видео)

Dongfeng Seres 3 является одним из самых дешевых электрокроссоверов в Европе. Модель смогла проехать полосу препятствий на необходимой скорости.

Related video

Эксперты проверили управляемость китайского электрического кроссовера Dongfeng Seres 3 в лосином тесте. Модель продемонстрировала удовлетворительный результат в этом сложном испытании. Видео опубликовали на YouTube-канале Teknikens Värld.

Dongfeng Seres 3 является одним из самых дешевых электрокроссоверов в Европе. Начальная цена составляет чуть менее 30 000 долларов.

Испытание проходил Dongfeng Seres 3 в версии Premium. Кроссовер оснащен электромотором мощностью 163 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Запас хода составляет до 380 км на одном заряде.

Во время лосиного теста имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Автомобилю необходимо маневрировать на скорости от 72 км/ч, чтобы успешно справиться с испытанием.

Dongfeng Seres 3 проходил лосиный тест с полной массой, которая составляет 2065 кг. Так условия испытания приближаются к реальным.

Важно

Электрокроссовер BYD Atto 3 разочаровал экспертов своей управляемостью (видео)

Водитель не смог проехать полосу препятствий на скорости свыше 72 км/ч. На более высокой скорости автомобиль терял управление. Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы справиться с лосиным тестом.

Ранее Фокус рассказал, что эксперты проверили управляемость внедорожного универсала Skoda Octavia Scout в лосином тесте.