Британцы представили необычный трехколесный спорткар в ретро-стиле (фото)

Morgan Super 3 Malle Rally Special доступен по цене 70 730 долларов. Спорткар оснащен 118-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни за 7 секунд.

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Британский бренд Morgan представил спорткар Super 3 Malle Rally Special. Он был разработан совместно с производителем аксессуаров Malle London. Об этом сообщили на сайте PistonHeads.

В Morgan заявили, что Malle Rally Special является "воплощением эскапизма Super 3". Специальная версия спорткара отличается наличием навигационной системы Beeline, отделением для хранения вещей и задней багажной полки.

Morgan Super 3 Malle Rally Special получил расширенный список оснащения Фото: Morgan

Вместе с автомобилем покупатели получают водонепроницаемую куртку и брезентовую корзину для вещей. Модель предложат с желтым, красным или черном цветами кузова. Все они будут дополнены рисунками горной дороги Малле в Великобритании с гоночным номером.

На кузове изображена горная дорога Малле в Великобритании Фото: Morgan

"С самого начала процесса проектирования Super 3 мы предполагали, что автомобиль отправится в невероятные приключения по всему миру", — сказал главный дизайнер Morgan Джонатан Уэллс.

Сзади есть наружный багажник Фото: Morgan

Также покупатели смогут получить доступ к ралли Malle Rally. Они проводятся в нескольких точках мира, включая Великобританию и другие европейские страны.

Morgan Super 3 оснащен 1,5-литровым двигателем Ford мощностью 118 л.с. и 150 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7 секунд, а максимальная скорость составляет 209 км/ч.

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Стоимость Morgan Super 3 Malle Rally Special доступен по цене 70 730 долларов. Всего будет выпущено около 50 таких авто.

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