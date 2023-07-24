Украинцы стали покупать больше гибридных авто: названы самые популярные модели

За первую половину 2023 года в Украине приобрели на 23% больше гибридных авто, чем за аналогичный период в прошлом году. Большую часть из них составили новые автомобили.

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В Украине за первую половину 2023 года купили более 7 тысяч гибридных автомобилей. Из них 68% составили новые авто. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Всего за первую половину 2023 года украинцы приобрели на 23% больше гибридных авто, чем за аналогичный период 2022 года. Тем не менее это на 11% меньше, чем за первую половину 2021 года.

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В Украину ввезли рекордное количество электроавтомобилей: самые популярные модели

Среди новых автомобилей в Украине доля гибридных моделей составила 17,6%. По словам экспертов, такие модели будут пользоваться еще большим спросом в ближайшее время из-за повышения цен на топливо.

Toyota RAV4 доминирует в сегменте новых гибридных авто Фото: Toyota

ТОП-3 самых популярных новых гибридных автомобилей:

Toyota RAV4 — 770 авто. Mercedes-Benz GLE — 383 авто. Nissan Qashqai — 363 авто.

В Украину активно импортируют гибридные Ford Fusion из США Фото: Ford

ТОП-3 самых импортируемых гибридных автомобилей с пробегом:

Ford Fusion (США) — 247 авто. Toyota Prius — 229 авто. Ford C-Max Hybrid — 210 авто.

Ранее Фокус писал, что украинцы отказываются покупать новые автомобили бюджетного сегмента.

Также мы сообщали, как изменились цены на популярные модели автомобилей в Украине с начала 2023 года.