Премиальный кроссовер Mercedes взял буксир прицеп с тяжелым автобусом (фото)

Mercedes GL способен буксировать прицеп весом до 3,5 тонн. Кроссовер использовали для перевозки микроавтобуса Mercedes Sprinter.

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Роскошный кроссовер Mercedes-Benz GL первого поколения оригинальным способом продемонстрировал свои буксировочные возможности. Авто потянуло прицеп с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Об этом сообщает "Автоцентр".

Необычный автопоезд заметили на днях в Киеве. Для кроссовера тяжелый прицеп не стал проблемой – автомобиль буксировал его без особых усилий.

Mercedes GL способен буксировать 3,5-тонный прицеп Фото: Mercedes-Benz

Следует отметить, что пустой Mercedes Sprinter в исполнении с длинной колесной базой весит около 2,5 тонн, да и сам прицеп – это несколько сотен килограмм.

Впрочем, Mercedes GL рассчитан на буксировку 3,5-тонного прицепа. Модель создавалась, в первую очередь для североамериканского рынка, а в США и Канаде кроссоверы и внедорожники нередко покупают, чтобы буксировать катер на прицепе или дом на колесах.

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К тому же, конкретно это авто – версия Mercedes GL 500 с мощным и тяговитым 5,4-литровым V8 на 388 л. с. и 530 Н∙м. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 240 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили роскошный вариант Mercedes Sprinter с кожаным салоном, минибаром и электроприводом сидений.

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