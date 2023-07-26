Жук-трансформер: Volkswagen Beetle получил очень странный тюнинг (фото)

Необычный Volkswagen New Beetle с футуристичным кузовным обвесом выставили на продажу. Стоимость такого странного авто составляет 4500 долларов.

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В США на продажу выставили необычный Volkswagen New Beetle 2000 года. Автомобиль получил тюнинг в стиле трансформеров. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Volkswagen New Beetle получил новый футуристичный обвес, изготовленный на заказ. Узнать оригинальный автомобиль можно только по силуэту.

Спереди появились новые L-образные фары. В передней части также можно заметить воздухозаборник и логотип автоботов (протагонисты вымышленной вселенной трансформеров из одноименных комиксов, мультфильмов и фильмов).

Спереди установлены новые фары Фото: Facebook

Еще одной отличительной чертой этого тюнинг-проекта стали расширенные колесные арки. Внешний вид дополняют новые узкие боковые зеркала заднего вида.

Автомобиль стал заметно шире Фото: Facebook

Задние фонари заменили на L-образную оптику. По центру расположен выхлопной патрубок.

Интерьер авто также подвергся некоторым доработкам. Он находится в незавершенном виде, но уже можно заметить новое рулевое колесо.

Салон авто находится в незавершенном виде Фото: Facebook

Автомобиль имеет пробег 209 000 км. Он оснащен 1,8-литровым турбированным двигателем мощностью 180 л.с. и 235 Нм крутящего момента.

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Стоимость такого необычного Volkswagen New Beetle составляет 4500 долларов. Он находится в Чешире, штат Коннектикут.

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