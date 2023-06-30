Нетипичный тюнинг: умельцы скрестили кабриолет Toyota Camry и пикап Ford (фото)

Toyota Camry Solara получила заднюю часть от пикапа Ford Explorer Sport Trac. Вместо багажника у кабриолета теперь грузовой кузов.

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В США обнаружили очень необычную Toyota Camry Solara 2006 года. Кабриолет превратили в оригинальный пикап. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Спереди это стандартная Toyota Camry Solara второго поколения. При взгляде на кабриолет в анфас он кажется обычным и неприметным.

Задняя часть позаимствована у Ford Explorer Sport Trac Фото: carscoops.com

Впрочем, сзади автомобиль изменен – на месте багажника появился небольшой кузов. Его донором стал пикап Ford Explorer Sport Trac первого поколения, который выпускали с 2001 по 2005 годы.

Пикап-кабриолет стал практичнее Фото: carscoops.com

Кузов хоть и небольшой, но более вместительный, чем стандартный 249-литровый багажник Toyota Camry Solara. Его аккуратно интегрировали в кузов кабриолета и сохранили отсек для складывающейся тканевой крыши.

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Тюнинг Toyota Camry не затронул силовой агрегат. Кабриолет Toyota Solara оснащен стандартным 3,3-литровым V6 мощностью 225 л. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая КПП.

Комплектация включает климат-контроль и электропривод кресел Фото: carscoops.com

Сейчас необычный пикап Toyota Camry Solara выставлен на продажу за 4700 долларов. Владелец утверждает, что авто полностью исправное, несмотря на приличный пробег в 246 200 км. Его комплектация включает климат-контроль и электропривод сидений.

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