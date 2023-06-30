Нетиповий тюнінг: умільці схрестили кабріолет Toyota Camry і пікап Ford (фото)

Toyota Camry Solara отримала задню частину від пікапа Ford Explorer Sport Trac. Замість багажника у кабріолета тепер вантажний кузов.

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У США виявили дуже незвичайну Toyota Camry Solara 2006 року. Кабріолет перетворили на оригінальний пікап. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Спереду це стандартна Toyota Camry Solara другого покоління. При погляді на кабріолет в анфас він здається звичайним і непримітним.

Задня частина запозичена у Ford Explorer Sport Trac Фото: carscoops.com

Втім, ззаду автомобіль змінено — на місці багажника з'явився невеликий кузов. Його донором став пікап Ford Explorer Sport Trac першого покоління, який випускали з 2001 по 2005 роки.

Пікап-кабріолет став практичнішим Фото: carscoops.com

Кузов хоч і невеликий, але більш місткий, ніж стандартний 249-літровий багажник Toyota Camry Solara. Його акуратно інтегрували в кузов кабріолета і зберегли відсік для складаного тканинного даху.

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Тюнінг Toyota Camry не зачепив силовий агрегат. Кабріолет Toyota Solara оснащений стандартним 3,3-літровим V6 потужністю 225 к.с. У парі з ним працює 5-ступінчаста автоматична КПП.

Комплектація включає клімат-контроль і електропривод крісел Фото: carscoops.com

Зараз незвичайний пікап Toyota Camry Solara виставлено на продаж за 4700 доларів. Власник стверджує, що авто повністю справне, незважаючи на пристойний пробіг у 246 200 км. Його комплектація включає клімат-контроль і електропривод сидінь.

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